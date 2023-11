Mučil a zavraždil bývalou přítelkyni, dostal milost. Vykoupil se krví na bojišti, hájí rozhodnutí Kreml

Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina v pátek hájil rozhodnutí hlavy státu udělit milost odsouzenému vrahovi studentky Very Pechtělevové. Svou vinu podle Kremlu smyl na bojišti. Vladislav Kaňus měl za mučení a brutální vraždu bývalé přítelkyně strávit 17 let ve vězeňském táboře s přísným režimem. Místo toho se podle matky zavražděné chlubí na sociálních sítích snímky v uniformě a užívá si vojenského života. Moskva 20:52 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kreml omilostňuje odsouzené vrahy bojující na Ukrajině. Ti se pak vracejí do Ruska jako svobodní muži (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov – aniž by zmínil Kaňusovo jméno – podle serveru Meduza uvedl, že prezidentovu milost lze získat dvěma způsoby. Standardní cesta spočívá v tom, že milost doporučí hlavě státu řetězec příslušných úřadů: od vězeňské správy přes vedení regionu a federálního okruhu a centrální komisi pro tyto případy až po prezidentskou kancelář. Druhou možností je podle Peskova, že „svou vinu vykoupí krví“.

Mluvčí Kremlu uvedl, že to se týká i lidí odsouzených za nejtěžší zločiny. „Platí za zločiny krví na bojišti, v útočných brigádách, pod palbou,“ dodal. Další vyjádření prezidentův mluvčí odmítl.

Kaňus před soudem, který skončil loni v červenci, svou vinu nepřiznal. Letos v červenci si rozsudek vyslechla i pětice policistů, kteří ignorovali telefonáty Kaňusových sousedů znepokojených křikem trýzněné oběti. Policisté podle serveru vyvázli bez skutečného potrestání: za nedbalost dostali podmíněné tresty.

„Nejsem sama. Věřte, že takových matek jsou přinejmenším stovky. Žijeme v různých místech naší rozlehlé země. Někdo se bojí, někdo nechce (zveřejnit svůj příběh), někdo složil ruce do klína, někdo kvůli promlčení (zločinu) nemá fyzickou ani morální sílu,“ řekla Oxana Pechtělevová nezávislému serveru Bereg.

Uvědomuje si, že sama bojuje s větrnými mlýny. „Nikdo nám nepomůže, nikdo nás nevyslyší,“ uvedla. „Všechna státní média“ podle ní mlčí a prezident, jak potvrdila jeho kancelář, „omilostnil vraha, mučitele, stvůru,“ a to ještě před odvolacím procesem.

Meduza připomněla, že vězně aktivně verbovala do svých řad žoldnéřská Wagnerova skupina. Novým žoldnéřům někdejší vůdce skupiny Jevgenij Prigožin sliboval, že po půl roce služby dostanou od hlavy státu milost. Později vyšlo najevo, že vězni byli tajným výnosem omilostněni ještě dříve, než je poslali do války.

Oficiálně se neuvádějí žádná čísla, která by dokládala, kolik odsouzenců bylo do války naverbováno a omilostněno. Neuvádějí se ani žádné údaje, z nichž by vyplývalo, kolik trestanců přišlo ve válce o život a kolik z nich se vrátilo domů. Z různých končin Ruska však přicházejí zprávy o tom, že bývalí trestanci po návratu z bojů páchají zločiny znovu, a to i ty nejtěžší, dodal server Bereg.