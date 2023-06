ONLINE: Wagnerovci mají předat techniku armádě. Tajná služba zastavila trestní stíhání kvůli vzpouře

Ruská Wagnerova soukromá vojenská společnost předá svoji těžkou armádní techniku jednotkám ruské armády, uvedlo v úterý podle agentury TASS ruské ministerstvo obrany. Oznámení přišlo poté, co wagnerovci během víkendu podnikli tažení na Moskvu na protest proti armádnímu velení, ale nakonec se s Kremlem dohodli na jeho ukončení. Sledujeme online Moskva 10:36 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wagnerova skupina | Foto: Igor Russak | Zdroj: Reuters

„Probíhají přípravy na předání těžké armádní techniky Wagnerovy soukromé vojenské společnosti aktivním jednotkám ozbrojených sil Ruské federace,“ citovala agentura TASS prohlášení ruského ministerstva obrany.

Putin wagnerovce potřebuje, patrně se je pokusí včlenit do armády, odhaduje americký institut Číst článek

Ruská tajná služba FSB kromě toho zastavila trestní stíhání, které zahájila v pátek na základě podezření z ozbrojené vzpoury v souvislosti s kroky šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina, informuje také agentura.

Budoucnost Wagnerovy společnosti je po víkendových nepokojích v Rusku nejasná. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už v sobotu prohlásil, že účastníky vzpoury nebudou ruské úřady stíhat, poněvadž berou v potaz jejich „zásluhy na frontě“. Ruský prezident Vladimir Putin ve svém pondělním projevu prohlásil, že wagnerovci mohou jet za Prigožinem do Běloruska, pokud chtějí.

Podle analýzy amerického Institutu pro studium války ale patrně bude Moskva na wagnerovce, kteří by se rozhodli Prigožina do Běloruska následovat, pohlížet jako na zrádce a Putinovo vystoupení slouží k identifikaci členů skupiny loajálních Prigožinovi. Analytici z amerického institutu se také domnívají, že Putin se většinu wagnerovců pokusí včlenit do struktur ruské armády.

Prigožin v Bělorusku

Příští pokus o vojenský převrat může být daleko lépe připravený a pro Kreml nebezpečnější, míní odborník Číst článek

Prigožin v pátek přiměl tisíce svých bojovníků, aby se na znamení nesouhlasu s ruským armádním velením vydali z Ukrajiny přes Rostov na Donu na jihu Ruska směrem na Moskvu.

V sobotu ale šéf wagnerovců tažení odvolal na základě mlhavé dohody s Kremlem, kterou zprostředkoval běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Sám Prigožin se měl podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova přesunout do Běloruska, jeho místo pobytu je ale dosud nejasné.

Nicméně soukromý Prigožinův tryskáč už přistál na vojenském letišti u běloruského Minsku. S odvoláním na údaje serveru Flightradar o tom píše účet Belaruski Gajun.