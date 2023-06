Frustrovaný Prigožin jednal instinktivně. Putin projevil bezprecedentní slabost, hodnotí Pazderka

Po víkendové rebelii žoldáků Wagnerovy skupiny se analytici po celém světě snaží odhadnout, jaký dopad na postavení Vladimira Putina budou tyto události mít. „Slyšíme o pokusu o státní převrat, obsazení Kremlu a svržení Putina. Za mě je ale celý příběh o velké vnitřní krizi Wagnerovy skupiny a jejího šéfa Jevgenije Prigožina,“ míní šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka. Interview Plus Moskva 0:10 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wagnerovci na tanku poblíž velitelství Jižního vojenského okruhu ve městě Rostov na Donu | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

„Byla to krize a bylo to vážné, ale nebyl to pokus o převrat. A druhá podstatná věc: pokud by tím hrdinou, který má odstranit Putina, měl být Prigožin, který říká, že Rusko by mělo fungovat na principu KLDR, kriminálník, který mučí a vraždí lidi, tak potěš pánbůh,“ zdůrazňuje.

Šéf wagnerovců podle něj jednal instinktivně bez nějakého sofistikovanějšího plánu. Po dobytí Bachmutu nevěděl, co dál, navíc byl tlačen uzavřít kontrakt s armádou vedenou jeho úhlavními soupeři.

„Neviděl bych v tom pokus o vojenský převrat. Je to frustrace konkrétního člověka, který chce svému ultimátnímu bossovi, tedy Vladimiru Putinovi, dát najevo, že se mýlí, že není zrádce a hraje vlastně možná trochu vabank,“ dodává.

Pazderka zdůrazňuje, že nic z toho, co Prigožin dělal, by nebylo možné bez takzvané kryši ze shora. Zároveň si zvykl na své výsadní postavení a v minulých týdnech prohlašoval, jak je Rusko zkorumpované a zatímco obyčejní lidé umírají, děti elity si jezdí na riviéru.

„Putin si ho stvořil a hýčkal jako protiváhu k armádnímu velení. Myslel si, a to je jeho dlouhodobá strategie, že tak vytváří tlak na hlavní aktéry. A tento člověk se mu v určitou chvíli, možná pod tlakem paniky a emocí, vymkl z rukou,“ soudí.

Pravidla podsvětí

Zahraniční analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup doplňuje, že Kreml už přišel s komunikační strategií, jak o víkendových událostech informovat Rusy. Poukazuje přitom na to, že na začátku byla média v šoku.

„Najelo se na to, že to byla tragická chyba člověka, kterému ambice přerostly přes hlavu, ale moudří představitelé Kremlu nakonec zabránili konfrontaci a vše je v pořádku. To je verze na pondělní dopoledne, což neznamená, že zítra nebude jiná,“ podotýká.

Novinář, který se na Rusko dlouhodobě zaměřuje, dále vysvětluje, že ruský systém není založen na zákonech či institucích, ale je vysoce personalizovaný: „Rusové tomu říkají ponjatijam, což se špatně překládá. Jsou to nepsaná pravidla a systém hodnot, kdy nesmíte vypadat slabě a ztratit tvář. Vychází to do značné míry z kriminálnického světa a v takovém případě je to totální průšvih.“

„V kriminálním prostředí, ze kterého vzešli Prigožin i Putin, který jazyk galerky zná z Petrohradu, je slabost velmi nebezpečná. On si protiřečil a vypadal slabě. Na straně druhé nevylučuji, že velká část společnosti to vnímá tak, že se kluci trošku pomlátili, ale vždyť je známe. Nevnímali to jako nějaký velký převrat. Co to znamená pro Putina, který projevil bezprecedentní slabost, to se teprve uvidí,“ přidává se Pazderka.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.