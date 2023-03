Wagnerova armáda: nezávisle na hierarchii Kremlu si vybudovala významnou pozici v ruském systému

Není pochyb o tom, že jsou wagnerovci úzce napojení na nejvyšší patra ruské politiky. A to přesto, že se přímé finanční toky ze strany státu nepodařilo vystopovat.

Šéf Jevgenij Prigožin Wagnerovy skupiny se z „kuchaře“ prezidenta Vladimira Putina stal zásadní figurou ruského snažení na Ukrajině.

„Je to hybridní systém, ve kterém působí různí velkopodnikatelé, kteří se státem v určitém smyslu spolupracují a realizují jeho zájmy, aniž by tam byl nějaký řetězec příkazů," popsal strukturu pro iROZHLAS.cz Ondřej Ditrych, odborník na mezinárodní vztahy.

Wagnerova skupina není pouze soukromá vojenská společnost, ale spletenec různých byznysových zájmů. Při svém angažmá kombinuje vojenské operace s vlastním obohacením. Navíc má očividné úzké napojení na nejvyšší patra ruského politického systému.

Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Ditrych pro iROZHLAS.cz upozornil, že wagnerovci dlouho fungovali jako klasická žoldnéřská skupina, kam se stoupenci rekrutovali z kruhů ruských státních vojenských bezpečnostních složek. „Byla tam zřejmá průchodnost a jasné vazby,“ zdůraznil.

Zároveň se odkazoval na to, že právě průprava z ruských vojenských složek se pak nutně propisovala do fungování wagnerovců v zahraničí, vojáci totiž měli zažité vzorce chování a působení.

Ditrych usuzuje, že se nejedná o součást hierarchie Kremlu, která by mu byla přímo podřízená. Wagnerovci se snaží spíše oportunisticky jednat podle předpokládaných záměrů a tím si budují politickou pozici v ruském systému.

„Je to hybridní systém, ve kterém působí různí velkopodnikatelé, kteří se státem v určitém smyslu spolupracují, realizují jeho zájmy, aniž by tam byla striktní hierarchie a nějaký řetězec příkazů,“ doplnil Ditrych.

Jevgenij Prigožin servíruje Vladimiru Putinovi jídlo od své firmy Concord, fotografie z roku 2011 | Foto: Concord Press Service | Zdroj: Reuters

Wagnerovci však mají přímou spojku k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, a to skrze svého šéfa Jevgenije Prigožina. Vystoupení ze stínu „Putinova kuchaře“ do pozice šéfa soukromé vojenské armády, která významným způsobem bojuje za ruské zájmy, se dá pozorovat kolem letních měsíců, upozornil na to nezávislý web Meduza. Tehdy začala viditelná stopa wagnerovců kolem Bachmutu i kontroverzní nábor trestanců z ruských věznic.

Nábor ve věznicích

Podle informací investigativního portálu The Insider z loňského léta zástupci Wagnerovy skupiny provedli nábor v 17 věznicích v deseti ruských regionech. Nejprve se přihlásilo více než tisíc odsouzených, nyní se hovoří o desítkách tisíc rekrutovaných vězňů.

Wagnerova skupina Zakladatelem soukromé vojenské skupiny je podle údajů Evropské unie bývalý pracovník ruské vojenské rozvědky GRU a podplukovník v záloze Dmitrij Utkin, přezdívá se mu po jeho oblíbeném hudebním skladateli Richardu Wagnerovi. Skupina je napojena na ruského miliardáře Jevgenije Prigožina blízkého Kremlu, který je od roku 2018 na sankčním seznamu USA a od roku 2020 na sankčním seznamu Evropské unie. V bojích na Ukrajině sehrávají wagnerovci stále větší roli.

Zlákala je finanční odměna v podobě měsíčního platu 200 tisíc rublů (přibližně 63 tisíc korun) a také výplata až pěti milionů rublů rodinám v případě úmrtí na bojišti. Po skončení šestiměsíčního kontraktu mají odsouzení přislíbenou milost, vyčistí se jim trestní rejstřík a bude na ně pohlíženo jako na netrestané.

„(Wagnerovci) těží z toho, že ve vězeňském prostředí je poměrně silný nacionalismus, navíc si mohou dovolit těm lidem nabízet nějakou perspektivu,“ jmenoval Ditrych možné motivace.

První takto naverbovaní jedinci se po půlroční štaci vracejí do Ruska začít „nový život“. O dopadech na společnost mluvil pro iROZHLAS.cz Jan Šír. „Aby se dostali z vězení, zavázali se k tomu, že budou páchat trestnou činnost, byť v zájmu a jménem ruského státu na území třetí země. Budou to lidé, kteří nebudou mít žádnou autoritu,“ varoval odborník na postsovětský prostor z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Nejasné finanční toky

Desítky tisíc žoldnéřů, nábor trestanců s příslibem renty, působení v několika zemích: kdo to platí? Šéf skupiny Prigožin může skupinu z části financovat ze svého byznysu v gastronomii prostřednictvím cateringové firmy Concord, je však nepravděpodobné, že by to byl jediný zdroj příjmů wagnerovců.

„Jeden z významných zdrojů příjmu jsou koncese, ale to je ta část jejich působení, která nesouvisí nutně se zajišťováním soukromé bezpečnosti, tam dochází k nějakým kompenzacím. Třeba nabídkou lukrativních zdrojů příjmů, které potom ne přímo nutně celá skupina, ale pouze nějaká část vojenského holdingu, realizuje,“ upozornil na spletitost ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.

Přímé finanční toky ze strany ruského státu se nepodařilo vystopovat. Financování Wagnerovy skupiny se snažil odkrýt server Politico, který vedl rozhovory s desítkami současných i bývalých amerických a evropských představitelů, aby se více ponořil do aktivit wagnerovců.

„Zdá se, že je závislá na ruském ministerstvu obrany, vyplývá to z (předložených) dokumentů. Pokud jde o logistiku, tak dokonce víc, než by se dalo čekat,“ komentoval bezpečnostní analytik Allen Maggard.

Skupina je známá tím, že k podnikání v rozporu se západními sankcemi využívá fiktivní korporace. Spoléhá se například na společnost registrovanou na Madagaskaru známou jako Midas Resources, která podniká v oblasti těžby ve Středoafrické republice.

„Myslím, že bylo vždy jasné, že Wagnerova skupina jedná jako polostátní odnož ruské vlády,“ řekl Michael van Landingham, bývalý ruský analytik CIA. „(Jsou) nasazeni tam, kde ruská vláda nemusí mít zdroje nebo nemusí vidět přímý zájem, ale mohou to udělat prostřednictvím wagnerovců,“ vysvětlil.

Afrika a Blízký východ

Současné aktivity Wagnerovy skupiny jsou možné díky jejímu dřívějšímu působení. Na Ukrajině se vůbec poprvé angažovali wagnerovci v únoru před devíti lety, svou roli sehráli při anexi Krymu v roce 2014.

Poté, co konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou naplno vzplál po ruské invazi, byli do něj povoláni také vojáci ze soukromé Prigožinovy vojenské armády. První stovky žoldnéřů přišly ze Středoafrické republiky. Bojovníci ale mají zkušenosti z více regionů, hned z několika zemí Afriky i Blízkého východu. „Přestože se gros skupiny přesunulo na Ukrajinu, tak globálnější působnost nebyla nijak zásadně zmenšena,“ upozornil Ditrych.

Šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin na Ukrajině, záběr pořídila jeho cateringová firma | Foto: Concord Press Service | Zdroj: Reuters

Zejména v Africe Wagnerova skupina spolupracuje s autoritářskými režimy, ve Středoafrické republice nebo Mali je udržuje u moci a třeba v Čadu se pokouší o destabilizaci režimu.

„Významně se to promítlo třeba i do naší bezpečnostní politiky, protože Česká republika byla v Mali angažována docela dost. Jednak v rámci výcvikové mise EU, které dvakrát velela, ale potom také jako součást operace Takuba, která byla součástí francouzské protiteroristické operace Barkhane v Sahelu. Ale potom, co tam došlo ke dvěma pučům a změnila se tam politická situace a tamní režim v obavě o politickou bezpečnost angažoval právě wagnerovce, což byl problém jak pro Francouze, tak pro nás, bylo výsledkem stažení západních vojsk,“ dokreslil situaci Ditrych.

Podotkl, že to nebylo pro Západ jednoduché rozhodnutí, protože za desetileté angažmá v Mali utratily země nemalé finanční prostředky a samozřejmě tam zůstaly vojenské kapacity.

„V Africe jsou součástí spletence (Wagnerovy skupiny) i firmy, které realizují obchodní zájmy konglomerátu, získávají právě od vlád, se kterými spolupracují, koncese na těžbu zlata, dřeva. Využívají propojení s místními vládami k získání významnějších pozic na trhu, potažmo k vytlačováno třeba evropských partnerů,“ popsal ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.

Obdobně situaci komentoval Josef Kučera z Asociace pro mezinárodní otázky. „Režimy v Africe zajímá vlastní bezpečnost a ochrana především proti nestátním aktérům, teroristickým skupinám. To je pro ně priorita, nejde ale o zajištění bezpečnosti pro lidi, ale pro vládnoucí režimy,“ popsal dříve pro iROZHLAS.cz analytik, který žije střídavě v Kamerunu a v Česku.

Ve Středoafrické republice má aktuálně působit téměř dva tisíce „instruktorů“ z Wagnerovy skupiny, kteří v občanské válce podporují vládní jednotky. Žoldnéři si za své služby nechávají platit třeba i v naturáliích.

Podle Deutsche Welle tamní vláda přiznala, že jedné z dceřiných společností wagnerovců udělila neomezená práva na těžbu dřeva na 187 tisících hektarech. Přes jednu z firem na Madagaskaru si také žoldnéři přišli na koncesi ve zlatém dole Středoafrické republiky. Server iROZHLAS.cz se tématu blíže věnoval zde.

„Sledují svoje partikulární materiální zájmy, ale geopolitický rozměr tam je docela zřetelný,“ upozornil Ditrych na jistou míru poddajnosti wagnerovců Rusku i v Africe.

Prigožinovy politické ambice

Vliv wagnerovců a jejich šéfa rostl v průběhu bojů na Ukrajině, zejména od léta, kdy si vzali na starost postup kolem Bachmutu.

Jevgenij Prigožin Jednašedesátiletý Prigožin, se narodil v Leningradu (dnešní Petrohrad), strávil devět let v sovětských věznicích za loupeže, podvody a další zločiny, než si vydělal jmění v Jelcinově Rusku jako kuchař, jehož firmy následně dodávaly jídlo i ruskému prezidentu Putinovi.

Prigožin zpočátku veřejně popíral, že by sehrál jakoukoli roli při vytváření Wagnerovy skupiny, minulý rok ale veřejně přiznal, že v roce 2014 vytvořil skupinu na ochranu ruských zájmů v oblasti Donbasu na Ukrajině.

Spekulovalo se také o jeho vlivu na americké volby. „Putin a ruská vláda napomáhali k lepším volebním výsledkům zvoleného prezidenta Donalda Trumpa,“ informovala americká rozvědka v lednu 2017. A později se začala zajímat přímo o šéfa wagnerovců.

Ten se v listopadu loňského roku přiznal k tomu, že dění za oceánem nese jeho stopy. „Vměšovali jsme se (do amerických voleb), vměšujeme se a budeme se vměšovat. Opatrně, přesně, chirurgicky a po svém, jak to umíme,“ řekl Prigožin.

Po ruském dobytí strategického města Soledar letos v lednu se Prigožin chlubil úspěchem a zároveň bagatelizoval roli ministerstva obrany ve vítězství. „Chci zdůraznit, že žádné jiné jednotky než wagnerovci se nezúčastnily útoku na Soledar,“ uvedl Prigožin v prohlášení prostřednictvím své tiskové agentury.

Při současné válce na Ukrajině dochází ke zřejmému průchodu politických ambicí ideového otce Wagnerovy skupiny Prigožina. Z toho důvodu je pak možné pozorovat určitá tření a nevyjasněné kompetence mezi ním a třeba náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem.

„Je to reakce vyplývající z působení ve prospěch ruských zájmů v zahraničí, která ale také vyvolala určitou protireakci,“ komentoval Ditrych.

„Určitě tam hrají roli ambice, možná i politické, třeba Prigožina, ale také tento způsob zapojení otevírá příležitosti k obohacení se. Myslím, že to bude kombinace těchto motivů,“ zamýšlel se.

Jenže ne vše se daří. Bachmut, v němž před válkou žilo 70 tisíc obyvatel, už nemůže osm měsíců ruská strana dobýt. Šéf wagnerovců také proto v posledních dvou týdnech opět zostřil rétoriku vůči ministerstvu obrany. Obořil se na ministra Sergeje Šojgu, kterému si stěžoval, že resort nedodává žoldnéřům potřebnou munici a že je snad v zájmu ministerstva, aby všichni jeho muži zemřeli.

„Jednotky soukromé vojenské Wagnerovy skupiny převzaly kontrolu nad východní částí Bachmutu. Vše na východ od řeky Bachmutka je plně pod kontrolou wagnerovců,“ uvedl ve středu Prigožin na Telegramu. Agentura Reuters však reagovala s tím, že jeho tvrzení nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů, prohlášení nekomentovala ani vláda v Kyjevě.

Head of Wagner PMC Prigozhin makes grim predictions that Wagner might be encircled around Bakhmut.



He says he's told about that to Russian military leadership but got no results so far. pic.twitter.com/6j0bnujJsP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 7, 2023