Po Skotsku a Severním Irsku i Wales. Tisíce Velšanů demonstrovaly za nezávislost

Účastníci pochodu se podle radní Carrie Harperové, která se podílela na organizaci demonstrace, zajímají hlavně o možnosti, které Wales má, a debatu, kterou podobné akce rozproudí. „Obzvlášť v souvislosti s druhým referendem (o nezávislosti), které se chystá ve Skotsku, a širokou podporou sjednoceného Irska,“ dodala Harperová.

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová tento týden uvedla, že skotský parlament předloží návrh zákona o referendu o skotské nezávislosti s plánovaným datem 19. října 2023. Britská vláda premiéra Borise Johnsona referendum odmítá.

Argumentuje mimo jiné tím, že skotský lid vyjádřil vůli setrvat ve Spojeném království už v roce 2014, kdy pro to hlasovalo 55 procent zúčastněných. K volebním urnám tehdy přišlo téměř 85 procent voličů. O sjednocení Irské republiky a Severního Irska se hovoří především kvůli odchodu Británie z Evropské unie a problémům, které tento krok přinesl.

„Musíme diskutovat o tom, jaký druh země si přejeme. Je správný čas a Wrexham je pro tuto konverzaci správné místo,“ uvedla Harperová. Wrexham byl jednou z osmi britských obcí, které byly u příležitosti oslav 70 let královny Alžběty II. na trůně povýšeny na město.

„Myslím si, že je důležité právě teď začít znovu diskutovat. A když vidíme, jak to jde ve Westminsteru z kopce, tak jsme sem přišli pochodovat, hovořit a setkat se s ostatními,“ uvedl David, jeden z účastníků demonstrace. Ve Westminsterském paláci v Londýně sídlí britský parlament.

Sobotního pochodu se ve městě podle organizátorů z hnutí All Under One Banner (AUOB) účastnilo mezi 6000 až 8000 lidí. Jiné zprávy podle BBC hovořily o 3000 účastnících.