Podezřelý z vraždy politika Lübckeho tvrdil, že čin zvažoval roky. Své přiznání později odvolal

Stephan E. podezřelý z vraždy německého politika ve svém dřívějším přiznání uvedl, že čin dlouho zvažoval. Ke konečnému rozhodnutí vraždu spáchat ho údajně přivedly i hojně medializované trestné činy přičítané imigrantům, vyplývá z informací německého deníku Süddeutsche Zeitung a rozhlasových stanic NDR a WDR. Své přiznání podezřelý později odvolal. Berlín 12:20 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pětačtyřicetiletý Stephan E. podezřelý z vraždy německého politika Waltera Lübckeho | Foto: Uli Deck/dpa | Zdroj: Profimedia

Pětačtyřicetiletý Stephan E. z Kasselu je podezřelý z vraždy politika německé vládní Křesťanskodemokratické unie Waltera Lübckeho, který byl vysoce postaveným úředníkem místní správy. K vraždě z počátku června se nejdřív přiznal, později ale přiznání odvolal.

‚Vlastně téměř lidská reakce.‘ Někteří příznivci Pegidy považují vraždu Lübckeho za normální Číst článek

Až nyní německá média přinášejí podrobnosti z přiznání. Podezřelý měl vypovědět, že čin zvažoval několik let.

Nejméně dvakrát, v letech 2017 a 2018, podle Süddeutsche Zeitung už jel k Lübckemu i se zbraní v tašce, ale nakonec čin neprovedl a údajně tomu byl rád. Lübckeho nakonec přece jen zastřelil 2. června.

Důvodem k činu moha být podle německých médií Lübckeho informační akce o přijímání uprchlíků v roce 2015.

Rozhodující však patrně byly sexuální útoky imigrantů na ženy o silvestrovské noci 2015/2016 v Kolíně nad Rýnem a také teroristický útok z roku 2016 ve francouzském Nice s více než 80 mrtvými. To všechno ho nesmírně rozezlilo, připustil podezřelý podle médií ve své původní výpovědi.

Poslední kapkou pak podle něj byla islamistická vražda dvou žen z Norska a Dánska v Maroku loni v prosinci.

Extremista se přiznal k vraždě politika Lübckeho. Podle médií mu vadil otevřený postoj k migraci Číst článek

Z pravicově extremistické scény se Stephan E. podle svých tvrzení stáhl po svém odsouzení kvůli napadení odboráře v roce 2009 v Dortmundu.

K rozhodnutí opatřit si zbraně údajně dospěl už v roce 2014, s cílem ochránit svou rodinu před zločinností cizinců. Jeho přítel H. ho pak odkázal na J., který mu sehnal celý arzenál zbraní, včetně samopalu typu Uzi.

Ve svém přiznání Stephan E. rovněž uvedl, že ho vražda „nekonečně mrzí“, protože by nikdo neměl umírat kvůli svým výrokům. To, co učinil Lübckeho rodině, je neodpustitelné, citují německá média z původní výpovědi podezřelého.

Podle nejnovějších informací trpí Stephan E. ve vyšetřovací vazbě depresemi a byl mezitím přeložen na oddělení pro nemocné.

Vražda Lübckeho Německem otřásla a vyvolala debatu o pravicovém extremismu v zemi. Pětašedesátiletý Lübcke byl zastřelen u svého domu nedaleko Kasselu. Motivem jeho vraždy byl podle vyšetřovatelů zřejmě jeho vstřícný přístup k migrantům.