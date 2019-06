‚Budíček pro Německo.‘ Neonacistu podezřelého z vraždy politika Lübckeho měly léta v hledáčku tajné služby

Otevřeně podporoval přijímání uprchlíků – pomáhat lidem byla totiž pro politika německé CDU základní křesťanská hodnota. To ho nejspíš stálo na začátku června život. Z vraždy Waltera Lübckeho je podezřelý muž, který už je léta spojován s neonacistickou scénou a podle německých novinářů se jeho jméno objevuje i ve spisu teroristů z Národněsocialistického podzemí. Německý ministr vnitra mluví o zločinu jako o budíčku pro celé Německo. Berlín 7:00 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní páska před domem zavražděného politika Waltera Lübckeho poblíž německého Kasselu | Foto: Ralph Orlowski | Zdroj: Reuters

V noci z 1. na 2. června našel Waltera Lübckeho příbuzný na terase jeho domu nedaleko Kasselu – měl prostřelenou hlavu a zemřel o několik hodin později v nemocnici.

Teorie o sebevraždě nebo loupežném přepadení rychle přebilo podezření z popravy kvůli politickému motivu. Ten v pondělí nevyloučil ani federální prokurátor. Právě spolkové státní zastupitelství, které podobné případy řeší, vyšetřování převzalo.

Lübcke zastával funkci předsedy vládního obvodu Kassel, který zaujímá severní třetinu spolkové země Hesensko. Předseda vládního obvodu, na které se dělí kromě Hesenska i jiné větší spolkové země, není voleným politikem, jmenuje jej zemská vláda.

Politik dostával výhrůžné dopisy, hrozby smrtí, na internetových fórech krajní pravice se pravidelně zveřejňovala adresa jeho bydliště. Nenávist od anonymů a extremistů přitáhl Lübcke během vrcholu takzvané migrační krize, kdy jako politik organizoval a obhajoval ubytování uprchlíků v obcích.

Podezřelý neonacista

Na stopu pětačtyřicetiletého Stephana E. přivedla vyšetřovatele nalezená DNA. Jeho jméno se objevuje mimo jiné v materiálech z vyšetřování série vražd imigrantů, které měla spáchat neonacistická teroristická skupina Národněsocialistické podzemí (NSU).

Muž spadal mnoho let do skupiny kategorie „pravicových extremistů připravených použít násilí“, služby ho řadily mezi vysoce nebezpečné neonacisty. Vyplývá to ze společných zjištění německých televizí WDR, NDR a deníku Süddeutsche Zeitung, které shrnuje server Deutsche Welle. Teroristé z NSU v letech 2000 až 2007 zavraždili devět mužů tureckého a řeckého původu a jednu německou policistku.

Neonacista byl několikrát trestán. Podle serveru Zeit Online v roce 1993 zaútočil na azylový dům v Hesensku. Naposledy v roce 2010 dostal sedmiměsíční podmínku kvůli narušování veřejného pořádku po útoku při demonstraci odborářů v Dortmundu v květnu 2009. Od té doby záznam neměl.

V roce 2018 na serveru YouTube v komentáři napsal, že „pokud současná vláda neodstoupí, budou oběti. Je čas konat, konec se žvaněním.“ Taková rétorika podle portálu tagesschau.de připomíná heslo NSU „činy místo slov“.

Podle německých novinářů byla neonacistická scéna v Kasselu v Hesensku v minulosti v blízkém spojení s neonacisty v Dortmundu a Durynsku. Napojení na zmíněné teroristy z NSU se přitom mělo při vyšetřování podcenit.

V současnosti není jasné, jestli měl Stephan E. při Lübckeho vraždě komplice, nebo jestli jednal samostatně. Jeden ze svědků ale údajně poblíž místa činu zahlédl dvě auta „řízená agresivním způsobem“.

Vražda otřásla Německem

„Staří i nové nacisté ohrožují společnost více než když dřív. Útočí na demokratický systém a jeho zástupce,“ píše v komentáři Deutsche Welle. Podle ministra vnitra Horsta Seehofera je vražda útokem na demokracii v Německu. „Pravicově extremistický útok na vedoucího představitele spolkové země je budíčkem a je zaměřen proti nám všem,“ citoval tento list Seehofera.

Případů, kdy politici dostávají výhrůžné zprávy, je ale dlouhá řada – některé teď při vyšetřování vraždy vychází najevo. Hrozby chodí například primátorce Kolína nad Rýnem Henriettě Rekerové. Ta se přitom kvůli „prouprchlickým postojům“ stala cílem atentátu už v roce 2015, kdy se o funkci v čele města ucházela. Pobodal ji pravicový extremista a vážně ji zranil. Atentátník před soudem doznal, že se chystal zaútočit i na kancléřku Angelu Merkelovou.

Podle veřejnoprávního rádia WDR dostává výhrůžky i starosta západoněmeckého města Altena, kterého útočník s křikem o migrantech pobodal před dvěma lety. Radiožurnál už dříve popsal nátlakové akce neonacistů před domem starosty města Tröglitz v Sasku-Anhaltsku Markuse Niertha. Extremisté byli proti přijetí několika uprchlických rodin v obci.

Spolkový kriminální úřad loni podle agentury DPA zaznamenal na 1256 trestných činů směřovaných proti politikům nebo úředníkům, včetně 43 násilných. 517 bylo motivováno pravicovým extremismem, 222 levicovým. Cílem se stali i politici strany Alternativa pro Německo (AfD), která založila svoji politiku na odporu vůči lidem přicházejícím do Německa. Letos v lednu trojice mužů zbila šéfa regionální odbočky strany v Brémách Franka Magnitze. Video z útoku zveřejnila policie.

Nenávistné komentáře na sítích

Právě Alternativa pro Německo si po vraždě Lübckeho vysloužila ostrou kritiku od CDU. Podle předsedkyně strany Annegret Krampové-Karrenbauerové politici AfD používáním rétoriky podněcování nenávisti přispívají k šíření nenávisti. Generální tajemník CDU Peter Tauber pak ze stejného důvodu označil AfD za komplice Lübckeho vraha.

Podle prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera má mít vyšetřování vraždy nejvyšší prioritu. „Příklady z moderní německé historie ukazují, jak důležité je objasnění každého případu – správně a hlavně úplně,“ řekla hlava státu deníku Süddeutsche Zeitung.

Prezident už krátce po Lübckeho smrti kritizoval reakce na sociálních sítích, které vraždu schvalovaly. Na facebooku a dalších sítích se objevily desítky takových příspěvků, některé z nich dokonce vyzývaly k „zúčtování“ i s dalšími politiky. Věc řeší prokuratura v Kasselu.

„Způsob, kterým někteří uživatelé sociálních sítí komentují smrt a dávají najevo spokojenost, dokonce tleskají, je cynický, nechutný a v každém případě odporný,“ dodal prezident Steinmeier.

Každý druhý by sáhl k násilí

Právě internet a sociální sítě používají extremisté ke komunikaci nejčastěji. Spolkový úřad pro ochranu ústavy, který v zemi plní funkci kontrarozvědky, kvůli tomu sleduje stovky webových stránek, profilů a skupin na sítích.

Z údajů, které letos na jaře zveřejnilo spolkové ministerstvo vnitra, vyplývá, že více než polovina z 24 tisíc pravicových extremistů v Německu je ochotná zajít k násilí. „Existuje nebezpečí radikalizace jednotlivců nebo skupin, které nelze podcenit,“ napsal úřad v odpovědi na interpelaci poslankyně strany FDP.

Německé úřady považovaly předloni za agresivní až 12 700 lidí spojovaných s pravicovým extremismem. V lednu vláda uvedla, že od sjednocení Německa v roce 1990 zemřelo během nebo po útocích krajní pravice 85 lidí. Podle médií, například deníku Tagesspiel a Die Zeite, které od roku 2000 analyzují politické vraždy, je ale obětí dvakrát tolik.