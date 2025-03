Waltz ve funkci spíš neskončí, tvrdí americký deník. Zádrhel nebyl vážný, je to dobrý člověk, hají jej Trump

Americký poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz podle serveru Axios zřejmě neskončí ve funkci kvůli tomu, že omylem přidal novináře do chatovací skupiny, ve které se nejvyšší američtí činitelé bavili o plánovaných úderech proti jemenským povstaleckým Húsíům. Opoziční demokraté Waltzovo pochybení tvrdě kritizují a hovoří o neuvěřitelné nekompetentnosti. Prezident Donald Trump se v úterý Waltze podle stanice NBC zastal. Washington 19:49 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Šéfredaktor časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg byl 13. března nedopatřením pozván do chatovací skupiny v aplikaci Signal, kde byli také viceprezident J.D. Vance či ministr obrany Pete Hegseth, který ostatní informoval o konkrétních cílech chystaných amerických útoků či zbraních, které USA nasadí.

Aplikaci Signal Washington neschválil pro sdílení citlivých informací a Goldberg posléze její použití ke koordinaci útoku označil za „nehorázně lehkomyslné“. Lídr demokratických senátorů Chuck Schumer hovořil o debaklu a jednom z nejvíce zarážejících pochybení ve vojenském zpravodajství.

„Ztělesněná nekompetentnost,“ poznamenal podle serveru Politico demokratický kongresman a válečný veterán Jake Auchincloss, podle něhož mají demokraté šanci stát se stranou národní bezpečnosti. Jako kompetentnější v této oblasti bývají v USA tradičně vnímání republikáni.

„Vyzýval k co nejpřísnějšímu potrestání Hillary Clintonové za nevhodné nakládání s e-maily. Víte, co Hillary Clintonová neudělala? Nezveřejňovala na svém e-mailu válečné plány,“ kritizoval Trumpovu administrativu demokratický zákonodárce Jim Himes, který připomněl aféru z doby, kdy Clintonová byla ministryní zahraničí.

‚Tohle se přežene‘

Čtveřice vrcholných představitelů nynější administrativy ale serveru Axios řekla, že si nemyslí, že by kvůli své chybě skončil ve funkci poradce pro bezpečnost Waltz. „Je nám jedno, co říkají média,“ poznamenal jeden z Trumpových poradců. „Snadno zvládneme to, co by zabilo jakoukoli jinou administrativu. Tohle se přežene,“ myslí si.

Další vysoce postavený činitel Bílého domu poznamenal, že z aféry Trump neměl radost, ale „řeči“ o konci Waltze ve funkci jsou předčasné. „Ve Washingtonu je (nyní) hon na kořist. A všichni víme, že davu nedáváte to, co chce,“ doplnil.

Trump v úterním rozhovoru se stanicí NBC vyjádřil důvěru ve svůj tým a řekl, že incident byl „jediným zádrhelem za dva měsíce a ukázalo se, že nebyl vážný“. Podle prezidenta Goldbergova přítomnost v chatovací skupině neměla žádný vliv na americké vojenské operace.

„Michael Waltz se z toho poučil a je to dobrý člověk,“ řekl Trump s tím, že Goldbergovo telefonní číslo do skupiny na Signalu přidal jeden z Waltzových asistentů.

Agentura Bloomberg upozornila v úterý na další rozměr aféry. Komunikace nejvyšších politiků USA podle ní ukazuje, jak Washington pohrdá evropskými spojenci. „Prostě nesnáším, když musím Evropu znovu zachraňovat,“ napsal v chatu viceprezident J.D. Vance. „Plně sdílím tvůj odpor k evropskému přiživování,“ reagoval na to Hegseth.

Waltz zase poznamenal, že Spojené státy přinutí Evropu, aby jim zaplatila za zajištění obchodních tras v Rudém moři, kde jemenští povstalci na lodě útočí už od posledních měsíců roku 2023.

Vyjádření v chatu podle agentury Bloomberg ukazují na výbušnou směs vojenské a politické moci, arogance a neschopnosti, jejíž první obětí se může stát sdílení zpravodajských informací. „Další zhoršení transatlantických vazeb jistě není daleko,“ míní Bloomberg.