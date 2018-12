Pět ku čtyřem. Ústavní soudci USA zablokovali Trumpovy snahy o změnu práva na azyl pro migranty

Nejvyšší soud Spojených států v pátek odmítl povolit administrativě prezidenta Donalda Trumpa zavést nová pravidla, podle nichž by nemohli získat azyl migranti, kteří do USA vstoupí nelegálně z Mexika. U nejvyššího soudu tak podle agentury Reuters utrpěla porážku klíčová součást Trumpovy politiky zaměřené na přitvrzení podmínek, za kterých přistěhovalci přicházejí do USA.

