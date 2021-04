Policie uzavřela okolí amerického Kongresu. Řidič automobilu, který tam najel do dvou policistů, zemřel

Do bezpečnostních barikád poblíž sídla amerického Kongresu najelo v pátek auto a zranilo dva strážce. Řidiče policie postřelila, když z auta vystoupil s nožem v ruce, informovala zahraniční média s odvoláním na policii, která zajišťuje ochranu Kapitolu (USCP). Oba policisté jsou nyní v nemocnici. Řidič auta v nemocnici zemřel. Washington 20:00 2. 4. 2021 (Aktualizováno: 20:42 2. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V okolí Kapitolu panují zvýšená bezpečnostní opatření od 6. ledna, kdy do něj vtrhli podporovatelé tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa | Foto: Tereza Matoušová

Incident se stal necelých 100 metrů před vchodem do severní části budovy, kde sídlí Senát. Auto podle agentury AP najelo do kontrolního stanoviště, kudy obvykle do areálu vjíždějí zákonodárci a další zaměstnanci. Kongres v pátek nejedná.

Svědci na místě agentuře Reuters sdělili, že policie uzavřela několik přilehlých ulic a že se před budovou Kongresu pohybuje zvýšený počet příslušníků bezpečnostních složek.

Podezřelý po nárazu do barikády vystoupil z auta s nožem v ruce a pobodal policistu, uvedla CNN. Policisté ho poté postřelili. Řidič auta následně zemřel v nemocnici.

Prezident Joe Biden v době incidentu již nebyl v nedalekém Bílém domě, nýbrž na cestě do svého víkendového sídla v Camp Davidu.

V okolí Kapitolu panují zvýšená bezpečnostní opatření od 6. ledna, kdy do něj vtrhli podporovatelé tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa ve snaze přerušit formální potvrzení vítězství kandidáta Demokratické strany Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách.

Po necelých dvou měsících se však ochranná opatření začala uvolňovat, demontován byl například plot kolem budovy Kongresu.