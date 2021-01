Washington se chystá na Bidenovu inauguraci. ‚Je těžké jít se psem na procházku,‘ stěžuje si obyvatelka

Spojené státy se chystají na inauguraci 46. prezidenta Joea Bidena. Slavnostní uvedení do funkce bývá oslavou, na kterou se sjíždějí Američané z celé země. Letos je všechno naruby. Sám Biden vyzval své příznivce, ať kvůli pandemii sledují inauguraci z domovů. Po útoku na Kapitol ze strany příznivců Donalda Trumpa se přidaly obavy z domácího terorismu. A obyvatelé Washingtonu vyhlížejí, kdy město přestane být vojenskou zónou plnou barikád. Washington 16:52 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během Bidenovi inaugurace má ve Washingtonu hlídkovat až bezprecedentních 25 tisíc členů národní gardy | Foto: Rod Lamkey | Zdroj: Reuters

Na každých přibližně třicet občanů Washingtonu včetně kojenců vychází teď v jejich městě jeden člen národní gardy. Během inaugurace jich tu má hlídkovat až bezprecedentních 25 tisíc, ale nejsou tu jen tito ozbrojenci v maskáčích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obyvatelé Washingtonu už týden žijí v okupovaném městě plném barikád a vyhlížejí inauguraci nového prezidenta Joea Bidena. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby

U desítek checkpointů, u těžkotonážních aut coby barikád a podél dlouhých kilometrů plotu jsou vidět městští policisté, tajná služba nebo i členové pohraniční stráže.

„V podstatě žijeme v okupovaném městě kvůli lidem zvenčí, kteří hrozí sem vtrhnout a páchat násilí. To je jak okupace několika silami naráz. Je těžké jít se psem na procházku, dělat běžné každodenní věci. Celé je to bizarní. A není to nová zkušenost, už v červnu jsme tu měli nasazenou armádu, navíc proti nám, když jsme protestovali za spravedlnost a změnu. Upřímně, už jsme z toho unavení. Máme strach, jsme unavení a velmi ostražití,“ řekla Radiožurnálu dívka Shanon ve městě, kde skoro celé jedno procento populace tvoří lidé bez domova.

Je jich přes šest tisíc a často přebývají právě v centru a nejbližším okolí, kde teď vyrostla vysoce militarizovaná, pro většinu lidí uzavřená zóna a kde je potenciální nebezpečí nejvyšší.

„V podstatě žijeme v okupovaném městě kvůli lidem zvenčí, kteří hrozí sem vtrhnout a páchat násilí. To je jak okupace několika silami naráz. Je těžké jít se psem na procházku, dělat běžné každodenní věci,“ řekla Radiožurnálu dívka Shanon | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Shanon proto s přáteli uspořádala sbírku předplacených jízdenek na metro, aby lidé bez střechy nad hlavou měli v den inaugurace bezpečné útočiště. „Reakce byla neuvěřitelná. Lidé nám své nepotřebné karty vozí, denně nám chodí i několik obálek poštou, posílají je třeba až z Las Vegas a podobných částí země. To jsou lidi, co tu byli jako turisti a zbyla jim karta s kreditem na metro. Rozdáváme je lidem bez domova, kteří se radši chtějí přesunout do bezpečí na okraj města. Nebo pokud až během středy zjistí, že je situace nebezpečná, někdo je vyhání a podobně. Budou mít možnost dostat se pryč, aniž by museli shánět pomoc.“

Mezi checkpointy a betonovými kvádry opuštěného středu města se proplétá několik příznivců Donalda Trumpa, ulicemi bez aut, daleko od nepřístupných atrakcí bloudí i několik Bidenových inauguračních turistů, kteří si cestu zajistili dlouho dopředu, a nezrušili ji.

Walter z města Savannah skoro tisíc kilometrů od Washingtonu už byl na inauguraci dvakrát | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Ale většina jich letošní ceremoniál oželí, respektive uposlechne výzvu zúčastnit se jen virtuálně. „Byli jsme s manželkou na obou inauguracích prezidenta Obamy. Skvělý výlet autobusem, až na tu hroznou zimu. A jeli bychom teď znovu nebýt pandemie. Ale nevadí, že to neuvidíme zblízka. Všechno, po čem toužím, je aspoň v televizi vidět, jak Biden a Kamala Harrisová složí přísahu – a je to! A dva senátoři od nás z Georgie – to chci vidět,“ těší se Walter z města Savannah skoro tisíc kilometrů od Washingtonu.

Tento týden se mu zřejmě splní i to druhé přání a demokrati ovládnou jak Bílý dům, tak obě komory amerického Kongresu.