Washington si vyzkoušel malování vajíček. Lidová umělkyně z Hodonínska tam vedla výtvarnou dílnu

Na stolech už jsou připravené igelitové ubrusy a jsou tady takové zvláštní misky, to je udělané z plechovek od piva?

„Jo, jsou to vlastně napůl rozřezané a rozstřižené plechovky postavené na nějaký podstaveček, kdyby se náhodou rozlil vosk nebo třeba i ta svíčka a v ďolíku na spodu plechovky je vlastně roztavená voskovka a vedle jsou teda nachystané tužky, ve kterých jsou zapíchnuté špendlíky s hlavičkou na konci, které děti budou namáčet do roztavených vosků,“ říká Kamila Zvědělíková z Prušánek, která bude děti učit malovat na vajíčka.

Zvědělíková každému z dětí vysvětlí, jak vlastně postupovat, jak namáčet hrot špendlíku s hlavičkou do roztaveného vosku, jak dělat čárky na skořápce, a děti si už potom musí sami poradit s přinesenými vajíčky a vytvořit něco na jejich povrchu. Některým to jde opravdu dobře.

Ana Vlasta tady žmoulá v rukách svůj výtvor, který je zeleno-červeno-fialovo-bílý. Je to pěkný výtvor, protože Vlasta nevyužila tu techniku jednotlivých voskových čárek, ale přímo vajíčko namáčela do jednotlivých roztavených voskovek a tím vzniklo krásné barevné duhové vajíčko. Svojí kraslici může předvést i maminka Any Vlasty, Vlasta Ana.

„Udělala jsem puntíkaté, mám tam fialovou, červenou, zelenou. Je to těžké, nevypadá to, že by to bylo nějaké lehké. Udělala jsem je po česku, vyfoukala jsem je, abychom je mohli schovat na příští rok a tak,“ popisuje Vlasta Ana.

Tradiční české zdobení vajíček a vyprávění o koledování a významu pomlázky, mrskačky nebo žíly, vystřídala tradice americká. Mezi děti přiběhl velikonoční zajíček – nebo spíš do kostýmu převlečený přerostlý zajíc. Venku na trávníku na děti čeká dva a půl tisíce vajíček. Každé dítko má nějakou tašku, košík, kbelíček nebo plátěnou ošatku, do které bude sbírat vajíčka. To bude boj.

Padesátka dětí se rozběhla na trávník a během necelých pěti minut z něj barevné plastové skořápky, skrývající různé cukrovinky, zmizely.