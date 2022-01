‚Neděláme blbosti.‘ Američané v boji s omikronem nespoléhají jen na vládu a zůstávají ostražití

Spojené státy se potýkají s rychle se šířící variantou koronaviru omikron. Chybějí učitelé, lékaři, piloti a letušky. Testovací místa nestíhají. V nemocnicích je opět víc než 100 tisíc lidí, podobně jako loni v zimě. Karantény a izolace ohrožují chod některých institucí. Průměrný denní přírůstek nových případů covidu už je přes 600 tisíc. Jak tuto intenzivní a zatím naštěstí ne tolik smrtelnou vlnu pandemie Američané prožívají? Od stálého zpravodaje Washington 16:00 8. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet případů koronaviru v USA kvůli variantě omikron roste. Ilustrační foto | Foto: Carlo Allegri | Zdroj: Reuters

S Nadie se dávám do řeči v centru Washingtonu, i venku si zakrývá ústa a nos, a rozčiluje se na ty politiky, kteří šíří dezinformace a vedou například boj právě proti rouškám. Podle ní nesou zodpovědnost za to, že se americké hlavní město stalo na přelomu roku jedním z nejhorších míst na celém světě, co do intenzity pandemie.

Někteří lidé v regionu – jako Nadie – zůstávají dál ostražití, jiní už rezignovali s tím, že i když odolali předchozím variantám koronaviru, omikronu bude těžké se vyhnout. A někteří dosud nenakažení zůstávají někde mezi.

„Ujišťujeme se, že lidi z naší bubliny jsou očkovaní – naši blízcí, děti, přátelé. A doufáme, že to, co oznamují vědci, je přesné: že tohle je velmi nakažlivá, ale ne tak nebezpečná varianta covidu. Jsem trpělivý a věřím, že na jaře to tu bude mnohem lepší než teď,“ říká pro Radiožurnál penzista Joshua.

„Neděláme pitomosti. Třeba včera večer manželka nechtěla jít do restaurace, protože byla přeplněná. Tak jsme o kus dál našli prázdnou. Zítra letím za svým tátou do Kalifornie a vybral jsem si trasu, kterou létá méně lidí. Prostě se přizpůsobujeme situaci v takových malých, praktických věcech,“ vypráví.

„Samozřejmě nosíme roušku a doufáme, že věda má správné informace a že ani těm, co se nakazí, to tolik neublíží.“

Pomohla kalamita

Jeden z okresů na předměstí Washingtonu kvůli omikronu na 14 dní zavřel školy a obnovil virtuální výuku. Jinde paradoxně pomohla sněhová kalamita, kvůli níž některé školy zůstaly minulý týden tři z pěti dní zavřené.

Tím vznikla jakási přirozená, nárazníková karanténa poté, co mnozí o vánočních prázdninách cestovali po Americe, případně se jinak setkávali s příbuznými.

V regionu je také kritický nedostatek testů. Lidé si v sousedských aplikacích radí, která lékárna zrovna dostala zásilku domácích rychlotestů.

Půl miliardy jich nakoupila federální vláda a chce je od příštího týdne zasílat lidem zdarma poštou. Na PCR test je obvykle čekací doba tři až pět dní.