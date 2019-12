Weinstein se dohodl na odškodnění s oběťmi svých sexuálních útoků. Zaplatí jim 25 milionů dolarů

Americký filmový producent Harvey Weinstein, který se zodpovídá z obvinění ze sexuálních útoků a znásilnění, dosáhl dohody o odškodnění většiny svých údajných obětí. Podle středeční zprávy listu The New York Times se Weinstein zavázal vyplatit odškodné ve výši 25 milionů dolarů (v přepočtu 570 milionů korun). Velká část žalob by tak podle newyorského listu měla být stažena.

