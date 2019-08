Harvey Weinstein před newyorským soudem uvedl, že se cítí nevinen. Začátek procesu byl odložen na leden

Americký filmový producent Harvey Weinstein v pondělí před soudem uvedl, že se cítí nevinen, pokud jde o dvě nová obvinění ze sexuálního útoku. Kvůli přidání obvinění k současné obžalobě byl proces, který měl začít 9. září, odložen až na 6. ledna 2020, informoval list The Guardian. Prokuratura uvedla, že svým krokem se snaží zajistit, aby mohla svědčit i herečka Annabella Sciorraová, která tvrdí, že jí Weinstein v roce 1993 znásilnil. New York 20:12 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harvey Weinstein v srpnu před newyorským soudem. | Foto: Jefferson Siegel | Zdroj: Reuters

Sedmašedesátiletý Weinstein se před soudem objevil jen krátce a s novináři nemluvil. V soudní síni seděl po většinu času tiše, jen v jednu chvíli si vysloužil pokárání od soudce Jamese Burkeho za to, že si během jednání vytáhl mobilní telefon. Jedna z producentových advokátek Donna Rotunnová uvedla, že krok prokuratury ukazuje, jak je „zoufalá“. Celý případ označila za „slabý“.

Producent Weinstein se dohodl na odškodnění s desítkami žen, které ho viní ze sexuálních útoků Číst článek

Soudce a Weinstenovi obhájci se během pondělního jednání shodli, že je třeba proces odložit, aby si advokáti mohli prostudovat nová obvinění. Poté soudce stanovil 6. leden příštího roku jako pevné datum pro zahájení procesu. Následně se soudce zadíval na obviněného producenta a zeptal se ho: „Pane Weinsteine, chcete stanout před soudem?“ „Ne,“ odpověděl na to krátce Harvey Weinstein, napsala agentura AP.

Třetí svědkyně

Newyorský prokurátor Cyrus Vance již dříve Weinsteina obvinil ze sexuálního napadení dvou žen, která se měla odehrát v letech 2006 a 2013. I Rotunnová potvrdila, že změna obžaloby má za cíl umožnit, aby v případu svědčila i třetí žena.

„Annabella chce svědčit a odpovědět pod přísahou na veškeré dotazy,“ komentovala současné dění Gloria Allredová, právní zástupkyně herečky Annabelly Sciorraové známé ze seriálu Rodina Sopránů.

Před rokem se začalo šířit heslo MeToo. Kampaň otřásla sociálními sítěmi, politickou scénou i Hollywoodem Číst článek

Sciorraová tvrdí, že ji Weinstein znásilnil v roce 1993 v jejím bytě na Manhattanu. Prokuratura producenta z tohoto činu ale podle AP nemůže obvinit, protože se odehrál příliš dávno a zákony státu New York to neumožňují. Prokuratura by nicméně chtěla využít svědectví herečky k tomu, aby dokázala, že producent na ženy sexuálně útočil opakovaně již v minulosti.

Weinsteina ze sexuálního násilí a zvrhlého chování obvinilo přes 80 žen včetně hereček Salmy Hayekové či Gwyneth Paltrowové, soud měl ale dosud v plánu věnovat se jen dvěma případům. Weinstein všechna obvinění odmítá a tvrdí, že nejednal proti vůli žen.

Někdejší filmový producent se loni v květnu sám vydal policii, následně byl propuštěn na kauci jednoho milionu dolarů (23 milionů korun). Před propuštěním musel odevzdat pas a souhlasit s tím, že bude nosit elektronické zařízení monitorující jeho pohyb.

Weinsteinova aféra zažehla kampaň MeToo, v níž se ženy na celém světě začaly svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním nebo násilím.