Pracovníci WHO se v Kongu dopouštěli sexuálního zneužívání. Případů je víc jak 70

Pracovníci mise Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří mezi lety 2018 a 2020 pomáhali s bojem proti epidemii eboly v Kongu, mají na svědomí na osm desítek případů sexuálního zneužívání. Ve své zprávě k tomu dospěla vyšetřovací komise, podle níž se zneužívání dopustilo 21 zaměstnanců WHO. Obětí se stalo 63 žen a 12 mužů. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus se za počínání svých kolegů omluvil a slíbil, že zodpovědné osoby budou potrestány. Ženeva 17:22 28. září 2021

Světová zdravotnická organizace se skandálem zabývá už delší dobu, a to po zprávách médií, která přinesla svědectví konžských žen o sexuálním nátlaku a násilí.

Ženy uvedly, že humanitární pracovníci jim nabízeli práci výměnou za sex, některé z nich ale zaměstnance WHO obvinily i ze znásilnění. Ghebreyesus proto loni pověřil nezávislou komisi, aby obvinění prošetřila.

Vyšetřovatelé nyní dospěli k závěru, že obvinění jsou důvěryhodná a že 21 pachatelů patřilo k misi WHO. Jde jak o Konžany, tak o cizince jiných národností.

Ghebreyesus na tiskové konferenci řekl, že organizace kvůli proviněním se čtyřmi lidmi rozvázala pracovní poměr a dva zaměstnance dočasně odvolala.

‚Hrůzné čtení‘

„Omlouvám se za to, co spáchali lidé, které WHO zaměstnala, aby vám sloužili a chránili vás,“ řekl šéf WHO, podle něhož byla vyšetřovací zpráva „hrůzným čtením“.

Organizace bude nyní potřebovat dalekosáhlé změny řídících struktur a kultury, dodal.

„Jsme ve WHO ze závěrů vyšetřování zahanbení, šokovaní a zdrcení,“ řekl regionální ředitel této organizace pro Afriku Matshidiso Moeti.

Světová zdravotnická organizace čelila kritice, že obvinění ze sexuálního zneužívání řeší velmi pomalu a liknavě. Podle agentury AP o tom vypovídal i případ Michela Yaoa, jednoho z čelných představitelů mise v Kongu, který měl mnoho písemných stížností žen k dispozici, ale neřešil je. Později byl povýšen a šéfoval misi v Guineji.