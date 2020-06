Zdravotnická organizace: Šíření koronaviru v Africe zrychluje. Počet nakažených za dva týdny dvojnásobil

V Africe se zrychluje šíření koronaviru. Oznámila to ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO) a upozornila, že trvalo 98 dní, než se na kontinentu nakazilo 100 tisíc lidí a pouhých 18 dní, než se počet infikovaných zdvojnásobil. Virus, který do afrických měst na začátku zavlekli cestovatelé z ciziny, se nyní šíří do venkovských oblastí.

