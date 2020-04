Šéf WHO: Většina světové populace je stále náchylná k nákaze. V západní Evropě šíření viru ustupuje

Epidemie nemoci covid-19 v západní Evropě se zdá být stabilní či na ústupu. Nebezpečný trend nárůstu v počtu případů nákazy je patrný ve východní Evropě, v Africe a v Latinské Americe. Ve středu to prohlásil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, podle něhož bude cesta k vítězství nad koronavirem ještě dlouhá. Doufá, že si vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa rozmyslí rozhodnutí zastavit financování WHO.

