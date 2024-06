Zakladatel serveru WikiLeaks Assange nepůjde do amerického vězení. Musí ale přiznat vinu za špionáž

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se vyhne americkému vězení. Uzavřel totiž dohodu s ministerstvem spravedlnosti Spojených států, že se přizná k porušení zákona o špionáži, ale nepůjde za to do vězení. Zločinu se dopustil v roce 2010 nelegálním získáním a zveřejněním tajných dokumentů i videonahrávek amerického ministerstva obrany. Od stálého zpravodaje Washington 7:17 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julian Assange (archivní foto z roku 2016) | Zdroj: Profimedia

Mezi materiály, které server WikiLeaks vypustil do světa, byla například i videonahrávka z Iráku z roku 2007, kde američtí vojáci z vrtulníku Apache zastřelili jedenáct lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters.

Na veřejnost také kvůli němu unikla jména různých spolupracovníků americké vlády v Iráku a Afghánistánu, což je vystavilo životu nebezpečné situaci.

Přestože zveřejněné informace poškodily jak americkou armádu, tak diplomacii a nahrávaly nepřátelům Spojených států, Assannge podporovalo mnoho lidí, protože podle nich prokazoval službu veřejnosti, když odhaloval chování amerických vojáků a úřadů.

Assange se před zatčením a vydáním do Spojených států skrýval několik let na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně. Nakonec ale skončil v britském vězení, kde strávil pět let, a jeho advokáti se všemožně snažili zabránit jeho vydání do Ameriky, kde by mu za špionáž mohlo hrozit až doživotí.

Ve středu má své přiznání přednést před soudcem na amerických Mariánských ostrovech v Tichomoří blízko Austrálie. Soudce musí dohodu s resortem spravedlnosti o vině a nepotrestání schválit. Pak se bude moci Assange vrátit do Austrálie za rodinou.