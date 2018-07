Můžeme jednat o vydání Assange, naši ambasádu bude muset opustit, řekl ekvádorský prezident

Na ekvádorské ambasádě v Londýně žije zakladatel Wikileaks Julian Assange už šest let. Švédsko jeho stíhání kvůli obvinění ze znásilnění loni v květnu odložilo.

Assange by ale mohli vyšetřovat v Británii kvůli porušení podmínek kauce. Sám Assange se nejvíc obává vydání do Spojených států, které o to ale zatím nepožádaly.

Před osmi lety na serveru Wikileaks zveřejnil množství tajných dokumentů k válce v Iráku a Afghánistánu poskytnutých Chelsea Manningovou.

Před dvěma lety pak Wikileaks publikovaly e-maily amerických demokratů, které měli před prezidentskými volbami ukrást ruští hackeři.