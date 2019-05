‚Vyšetřovat vyšetřovatele.‘ Americký ministr spravedlnosti nařídil zkoumat počátky prověřování Trumpa

Americký ministr spravedlnosti William Barr pověřil federálního prokurátora prozkoumáním počátků vyšetřování o ruském vlivu na poslední prezidentské volby. Cílem nového vyšetřování je ověřit, zda informace o volební kampani současného prezidenta Donalda Trumpa byly získávány v souladu se zákonem. S odvoláním na nejmenované osoby obeznámené s touto záležitostí o tom v noci na úterý informoval deník The New York Times či agentura AP. Washington 10:30 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr spravedlnosti William Barr | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Barr tak zřejmě vyhověl opakovaným výzvám Trumpa a jeho republikánských spojenců, že je třeba „vyšetřovat vyšetřovatele“.

Barr při nedávném slyšení v Kongresu řekl, že v rámci aktivit týmu zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera „došlo ke špehování“ Trumpova volebního štábu, avšak podle AP toto tvrzení nijak nerozvedl.

„Otázkou je, zda to mělo patřičné základy. Nenaznačuji, že tomu tak nebylo. Ale tohle musím prozkoumat,“ dodal Barr před kongresmany.

Tímto úkolem byl podle zdrojů amerických médií pověřen státní zástupce v Connecticutu John Durham. Do funkce jej v roce 2017 nominoval prezident Trump a loni ho jednomyslně schválil americký Senát.

Zvláštní vyšetřování

The New York Times podotýká, že Durham stál v čele zvláštních vyšetřování za vlád obou hlavních amerických politických stran. Nyní má údajně zkoumat, zda bylo „shromažďování zpravodajství“ při vyšetřování ruského vměšování do prezidentských voleb roku 2016 „zákonné a vhodné“.

Durham však nebude mít stejné pravomoci jako zvláštní vyšetřovatel Mueller, který zkoumal ruský vliv na prezidentské volby.

Web Axios připomíná, že nové vyšetřování je již třetím, jehož předmětem je téměř dvouleté prověřování vazeb Ruska na Trumpovu kampaň Muellerovým týmem.

Generální inspektor ministerstva spravedlnosti Michael Horowitz zkoumá jeho použití odposlechů, státní zástupce v Utahu John Huber rovněž prošetřuje některé aspekty vyšetřování. Jejich zjištění veřejnosti zůstávají neznámé.