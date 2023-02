Letecká společnost Wizz Air pozastavuje lety do Moldavska. Důvodem je bezpečnostní riziko

„Úřad pro civilní letectví potvrzuje, že letecký dopravce Wizz Air od 14. března 2023 pozastavil všechny lety z mezinárodního letiště Kišiněv,“ uvedl úřad ve zprávě. Informaci získal prostřednictvím e-mailu s odvoláním na bezpečnost a ochranu vzdušného prostoru v regionu.

Na twitteru letecké společnosti si cestující stěžovali, že jim byly lety do hlavního města Kišiněvu zrušeny. Další se marně pokoušeli zarezervovat si cestu, ale po 14. březnu jim server Wizz Air nenabízel žádné možnosti, jak se do Moldavska dopravit. Náhradou by měly být lety z rumunského města Jasy.

Moldavská prezidentka nařkla Rusko a srbské občany z chystaného převratu. Moskva a Bělehrad to odmítají Číst článek

Moldavské státní instituce na základě analýzy rizik zjistily, že lety ve vnitrostátním vzdušném prostoru jsou bezpečné. Litují proto náhlého rozhodnutí společnosti Wizz Air, a budou se snažit o zajištění návratu leteckého provozovatele na mezinárodní letiště v Kišiněvě.

Nebezpečí je podle společnosti Wizz Air vysoké, ale nikoliv bezprostřední. I přes to je ale nutné vzdušný prostor v Moldavsku bedlivě sledovat. Zrušení letů přichází krátce po obvinění Ruska ze spiknutí, které má za cíl destabilizovat zemi a svrhnout prozápadní vládu. Prezidentce Sanduové informace předala Ukrajina.

Moldavsko se od začátku války na Ukrajině snaží o navázání bližších vztahů se Západem. Strach z invaze umocňuje také veřejné představení mapy útoků na Ukrajinu, kterou vloni odhalil běloruský vůdce Lukašenko. Tehdy mělo být cílem také Moldavsko.