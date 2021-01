‚Nemluvte s médii, nenechte se zmanipulovat.‘ Rodiny obětí koronaviru z Wu-chanu si stěžují na tlak úřadů

Prostřednictvím zastrašování či úplatků vyvíjejí údajně čínské úřady tlak na příbuzné lidí, kteří zemřeli po nákaze koronavirem ve městě Wu-chan, kde se před více než rokem virus SARS-CoV-2 objevil vůbec poprvé. Úřady se je snaží odradit od toho, aby kontaktovali odborníky z mezinárodního týmu Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří nyní přijeli do Wu-chanu pátrat po původu onemocnění covid-19, napsala ve středu agentura AFP. Wu-chan (Čína) 15:54 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archivní fotografie z nemocnice ve Wu-chanu | Foto: China Daily | Zdroj: Reuters

Experti WHO přicestovali do jedenáctimilionového města ve střední části Číny 14. ledna. Po dvoutýdenní karanténě by ve čtvrtek měli zahájit práci v terénu. Podle názoru některých vědců se nový typ koronaviru přenesl na lidi na wuchanském tržišti, kde se prodávala divoce žijící a exotická zvířata. Čínská vláda tuto verzi zpochybňuje a tvrdí, že virus pochází s největší pravděpodobností ze zahraničí.

Čínské vedení rovněž zdůrazňuje, že uzávěra Wu-chanu dala loni v lednu světu cenný čas připravit se na pandemii. Kritici naopak poukazují na to, že vládnoucí čínská komunistická strana infekci nejprve tajila a její opožděná reakce přispěla k počátečnímu rozšíření nákazy.

Přinášela svědectví z Wu-chanu a skončila ve vězení. ‚Nemusí přežít,‘ tvrdí o stavu aktivistky její právník Číst článek

Některé rodiny lidí, kteří ve Wu-chanu v době největší koronavirové krize zemřeli, se v loňském roce spojily a požadovaly tresty pro místní úředníky, kteří vážnost epidemie zlehčovali. Jejich snaha však nebyla úspěšná.

Nyní si pozůstalí stěžují, že od příjezdu expertů WHO čelí ještě většímu tlaku, včetně výhrůžek propuštěním ze zaměstnání. Jeden z vůdčích představitelů skupiny pozůstalých Čang Chaj agentuře AFP řekl, že před deseti dny čínské úřady zablokovaly komunikaci asi stovky příbuzných obětí na sociální síti WeChat.

„To ukazuje, že jsou velmi nervózní. Bojí se, že tyto rodiny navážou kontakt s experty WHO,“ uvedl 51letý muž, kterému na začátku epidemie zemřel při návštěvě Wu-chanu otec. Do města odjel na ortopedickou operaci, v nemocnici se ale nakazil koronavirem.

Peníze jako vyjádření soustrasti

Číně se podařilo epidemii téměř zcela potlačit, v současné době denně přibývají jen desítky nakažených a počet infekcí za celé období pandemie se udává menší než 90 000. Mnoho příbuzných obětí tato čísla zpochybňuje a tvrdí, že řada lidí zemřela dřív, než u nich byl koronavirus odhalen.

Čínská důchodkyně, která je přesvědčena, že virus loni v lednu zabil ve Wu-chanu její dceru, uvedla, že byla minulý týden předvolána úřady. Dostala nařízeno, aby „nemluvila s médii a nenechala sebou manipulovat“.

Celkem zemřelo ve Wu-chanu podle oficiálních statistik 3900 lidí nakažených koronavirem, což je převážná část z 4636 úmrtí s nemocí covid-19 v Číně.

„Pak za mnou ještě přišli domů, zopakovali totéž a dali mi 5000 jüanů (16 600 Kč) jako vyjádření soustrasti,“ dodala.

Zástupce skupiny pozůstalých Čang Chaj vyzval experty Světové zdravotnické organizace, aby projevili „odvahu“ a setkali se s příbuznými zemřelých. „Doufám, že se experti WHO nestanou nástrojem k šíření lží,“ prohlásil Čang Chaj.

Podle agentury AP Peking zatím nenaznačil, zda bude tým WHO smět shromažďovat důkazy i při rozhovorech s postiženými rodinami. Uvedl jen, že se sejde s čínskými vědci.