Tým zdravotnické organizace může začít v Číně pátrat po původu covidu-19. Skončila mu karanténa

Mezinárodnímu týmu odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří před 14 dny přijeli do čínského města Wu-chan pátrat po původu onemocnění covid-19, skončila povinná karanténa. Vědci ve čtvrtek opustili hotel a nastoupili do autobusu, napsala agentura AP, podle níž však zatím není jasné, kam se skupina expertů vydala.

Wu-chan 10:58 28. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít