‚Young Putin‘ zavítal do Moskvy. Kanye West v ruské metropoli slavil narozeniny svého návrháře

Americký rapper Kanye West byl o víkendu v Moskvě. Hvězdy západního showbyznysu se přitom Rusku od jeho vpádu na Ukrajinu vyhýbají. Do Moskvy dorazil v sobotu a v noci z neděle na pondělí už byl zase pryč. Podle ruské televize REN letěl tureckými aeroliniemi do Istanbulu a odtud s přestupem do Berlína.

