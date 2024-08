YouTube odstranil neonacistický kanál z Portugalska za porušování zásad. Učinil tak po dotazech médií

Server YouTube odstranil videokanál portugalské krajně pravicové skupiny Grupo 1143 kvůli porušení zásad o nenávistných projevech. Stalo se tak poté, co server obdržel od amerického deníku The New York Times (NYT) dotazy týkající se aktivit skupiny. Podle agentury Reuters o tom společnost YouTube informovala v úterý.

Lisabon/Washington 18:07 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít