Měsíčně vydělá 30krát víc než prezident USA. Šestiletý Američan patří k nejlépe placeným youtuberům

Šestiletý Ryan se stal jednou z nejvíce vydělávajících hvězd internetu. Díky tomu, že si tento malý Američan hraje s hračkami a více nebo méně nadšeně je komentuje na svém kanálu Ryan ToysReview, vydělává na serveru YouTube ročně 11 milionů dolarů, asi 240 milionů Kč. Tento týden ho časopis Forbes označil za osmého nejlépe placeného člověka na YouTube.

Od června 2016 vydělal Ryan každý měsíc téměř milion dolarů, před zdaněním a poplatky. To je zhruba 30násobek měsíční výplaty amerického prezidenta a téměř dvojnásobek mzdy průměrného hráče americké Národní basketbalové ligy (NBA), jež patří mezi nejlépe platící sportovní ligy na světě, napsal list The Times.

Všechno začalo v březnu 2015, kdy byly Ryanovi tři roky a jeho rodiče nahráli na internet prosté, patnáctiminutové video, jak Ryan otevírá krabici s vláčkem Lego Duplo a začne si hrát s kostkami. V té době sledoval spoustu kanálů s hodnocením hraček, a především se rád díval na děti, které točily videa o Mašince Tomášovi, jak říká jeho matka, která udržuje příjmení i bydliště rodiny v tajnosti.

„Jednoho dne se mě zeptal: 'Jak to, že já nejsem na YouTube, když ostatní děti tam jsou?' uvedla v loňském roce na TubeFilteru. „A tak jsme se rozhodli, že to můžeme zkusit. Vzali jsme ho do obchodu a koupili mu první hračku. A tím to začalo.“

Do ledna 2016 měl Ryan více než milion odběratelů. V září 2016 označil TubeFilter jeho Ryan ToysReview za nejoblíbenější kanál YouTube na světě. Dnes má přes deset milionů sledovačů.

Prudký nárůst díky obřímu vejci

Spousta dětí na celém světě fascinovaně sleduje nová videa, která Ryanovi rodiče přidávají každý den, a tráví celé hodiny tím, že se dívají, jak rozbaluje dárky a občas mluví jako jejich kamarád do kamery. Filmuje se převážně o víkendech, aby to nezasahovalo do Ryanovy školní výuky. Původním smyslem videí bylo, že v nich bude Ryan hodnotit hračky, ale často má sotva dost času, aby zhodnotil jeden předmět, než jeho pozornost odláká jiný. Tím se ale maximalizuje komerční dopad každé z epizod.

Počet předplatitelů jeho kanálu prudce vzrostl po nesmírném úspěchu videa, na němž Ryan otevřel obří vejce Disney Pixar, a pak se za necelých deset minut nadšeně probral více než stovkou autíček, která obsahovalo.

Jeho nadšení může mít výrazný dopad na prodej. „Pokud nějaký produkt získá deset nebo i dvacet milionů zhlédnutí a vy vidíte, jak se Ryanovi líbí, pak je to na obchodech hodně znát,“ uvedl výkonný ředitel serveru Toys, Tots, Pets & More Jim Silver. Server se specializuje na hodnocení hraček.

Technologická a mediální síť The Verge Ryanovu show označila za „směs nevinného dětství s nekonečným a často zahlcujícím konzumerismem“. Ryanova videa obsahují prvky osobního deníku, kdy ukazuje, že má nově ostříhané vlasy, je na narozeninové párty nebo si hraje na schovávanou, ale mísí je s takzvaným „rozbalovacím videem“, což je lukrativní a populární online žánr, v němž lidé rozbalují balíčky s nově zakoupenými předměty, jako je elektronika či luxusní zboží.

Ryanův kanál je plný reklam a linků na produkty, ale Ryanovi rodiče uvádějí, že všechny hračky, které mu předkládají, raději kupují, než aby je přijímali jako dárek od výrobců hraček. Valná většina těch, které Ryan před kamerou rozbalí a zhodnotí, pak putuje charitám.