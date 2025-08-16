Z frontových linií zní básně. Ukrajinská poezie motivuje vojáky, říká básník Miďanka
Jen pár let zpátky se ukrajinský básník Petro Miďanka vydával se skupinou středoškolských studentů z Podkarpatí do Kyjeva. Jako učitel ukrajinštiny a literatury si často rusky vyslechl, aby s dětmi „táhli, odkud přišli“. Nyní je ale situace jiná a ukrajinštině ani zakarpatskému dialektu se už nikdo nevysmívá. „Celá země se rozhodla, že se vymezí proti agresorovi i tím, jaký jazyk si zvolí za svůj,“ říká Miďanka pro iROZHLAS.cz.
Šedesátišestiletý básník Petro Miďanka se narodil v Šyrokym Luhu na západní Ukrajině v Zakarpatí, jeho rodiče proto prožili část života ještě v Československu. Projevilo se to právě i na mluveném jazyku, který básník a učitel celý život používá. Zakarpatský dialekt v sobě má prvky slovenštiny, němčiny, rumunštiny i maďarštiny a daleko blíž má například k češtině než k ruštině.
I proto místní, kteří odcházejí do zahraničí, nejčastěji jako cílovou destinaci volí Česko, říká Miďanka v Uherském Hradišti na Letní filmové škole, kde vystoupil jako host literárního programu. Sám však v zemi i přes ruskou agresi zůstává.
„Zůstal jsem jenom díky tomu, že Zakarpatská Ukrajina je nejzápadnější část Ukrajiny,“ cítí se zde proto v relativním bezpečí. Následkům války se ale přesto nevyhne. „Tahle nová krize obnáší hlavně to, že nám do vesnic a měst vozí mrtvé chlapce. Každá rodina a přátelé o někoho přišli. V každém domě někdo zemřel,“ líčí pro iROZHLAS.cz. Sám má příbuzné na frontě, bratrance a jeho dva syny. „Válka postihla opravdu všechny,“ dodává.
Válka se propisuje i do poezie a to nejen tematicky, což lze pozorovat po celou moderní historii Ukrajiny. Miďanka uvádí, že básnické verše nyní zaznívají i na bojištích a do popředí zájmu se tak vrací autoři z dob předchozích válečných konfliktů, na které se jinak zapomnělo.
„Celé vojenské oddíly se pojmenovávají podle básníků nebo si berou jejich verše jako svá motta. Takže by se dalo říct, že se s válkou proměňuje i ukrajinská literatura,“ usuzuje.
Obecně vnímá vliv války na kulturu negativně a nechce předvídat, kam dál to povede. „Válka ničí nejen ukrajinskou, ale i ruskou kulturu. Mnoho ruských spisovatelů a umělců zahynulo na frontě. Válka bude škodit hlavně celosvětové kultuře a lidské kultuře, nejenom izolovaně té ukrajinské,“ domnívá se.
Přijímání zakarpatského dialektu
Přesto se Ukrajinci nehodlají svého kulturního dědictví vzdát, jak dokazuje odstraňování sovětských památek nebo odmítání používání ruštiny. „To je zcela přirozená věc. Po začátku plné ruské invaze na Ukrajinu se celá země vzedmula a jako jedna se rozhodla, že se vymezí proti tomuto státu a agresorovi i tím, jaký jazyk si zvolí za svůj,“ líčí Miďanka.
Pomalu se tak proměňuje i vztah Ukrajinců k jeho dialektu, za který ho už nikdo zpátky na západní Ukrajinu neposílá. Miďanka zároveň vychází čtenářům vstříc a do svých posledních sbírek přidává slovník. Přestože píše formální ukrajinštinou, vliv mají lokální dialekty, které mohou být pro čtenáře z jiných částí země těžko pochopitelné.
„Kdysi jsem četl s generací autorů 80. let v Kyjevě a po vystoupení za mnou přišla jedna Kyjevanka. Měla růži na dlouhém stonku, kterou mi podala a přitom říkala ‚Ničemu jsem neporozuměla, ale bylo to krásné, tady máte růži‘,“ vzpomíná na událost.
V poslední době se už s ničím takovým nesetkal. „V květnu, když jsem vydával své souborné dílo v Kyjevě, překvapilo mě, že veškerý personál mluvil západním dialektem,“ líčí autor do češtiny přeložených sbírek Užhorodské kavárny a Marmarošská reneta.