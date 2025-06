Z Izraele se evakuuje 70 Čechů. ‚Chceme pomoct každému jednomu našemu občanovi,‘ říká diplomat

Izraelem právě projíždí autobus a auta českého velvyslanectví, která evakuují skupinu zhruba 70 Čechů. Míří na egyptské letiště v Šarm aš-Šajchu, kde na ně bude v osm hodin večer českého času čekat repatriační letadlo. Ministerstvo zahraničí pomáhá krajanům, kteří na Blízkém východě uvízli během konfliktu Izraele a Íránu. Evakuované Čechy doprovází zástupce velvyslankyně v Izraeli Cyril Bumbálek, který evakuaci a cestu popsal pro Radiožurnál. Rozhovor Tel Aviv 11:08 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránské rakety dopadají na Tel Aviv | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Jak dlouhá cesta vás ještě čeká?

Momentálně (rozhovor vznikl v pondělí dopoledne, pozn. red.) jsme v Negevské poušti na cestě mezi Berševou a Aradem a míříme do Ejlatu. Do něj nás čekají ještě asi tři hodiny a po přechodu hranice čekají skupinu Čechů ještě další tři hodiny cesty přes Sinajskou poušť do Šarm aš-Šajchu na letiště.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zhruba 70 Čechů cestuje k izraelským hranicím. Repatriační let odletí ve večerních hodinách z Egypta

Jaká je atmosféra a nálada cestujících?

Myslím, že cestující jsou v zásadě v dobré náladě. Panuje tu jistá míra úlevy díky faktu, že mají možnost cestovat a domů do Česka se dostanou ještě dnes večer. Lidé jsou rádi, řada z nich jsou třeba studenti nebo lidé, kteří tady nemají zázemí a rodiny. Pro ně by bylo velmi obtížné tu další dny v nejistotě setrvávat s tím, že by nemohli jednoduchým způsobem odcestovat.

Stále je zavřený vzdušný prostor Izraele, nefungují letiště v Tel Avivu, ani jiná letiště a veškeré ostatní cesty ven z Izraele jsou přes pozemní hraniční přechody. Není to zcela jednoduché, zejména pro lidi, kteří nejsou zkušenými cestovateli.

Izrael v noci opět zasáhly íránské rakety. Země hlásí osm mrtvých a její armáda úder vrací Číst článek

Připravujete ještě nějaké další evakuace? Hlásí se vám i další Češi, kteří by chtěli z Izraele pryč?

Ano, už od včerejška registrujeme a museli jsme uzavřít seznam pasažérů pro dnešní let. S dalšími zájemci průběžně hovoříme. Informace předáváme do Prahy a tam se rozhodne o tom, jakým způsobem se bude dál postupovat.

Možností je více, ať už naše prostředky, nebo i lety a různé cesty prostřednictvím partnerských zemí. Například Slovenská republika pomáhá s repatriací českých občanů z Jordánska. Řešíme to a určitě chceme pomoct každému jednomu českému občanovi, který se nemůže dostat domů do Česka. A to tak, aby tu lidé nemuseli setrvávat déle, než je nezbytně nutné.

‚Hlavně neriskovat‘

Jaká teď aktuálně pro Čechy v Izraeli? Na co si mají dávat pozor?

Z principu nedoporučujeme, aby teď do Izraele někdo cestoval, což se v zásadě nestává, protože není, kudy přicestovat. Nicméně platí, aby lidé, kteří tady jsou, striktně dodržovali veškerá doporučení. Zejména pak doporučení velitelství civilní obrany, které lidi prostřednictvím mobilních aplikací a vynucených zpráv do telefonu varuje před příchozími útoky.

Vyjádřil jsem pochopení pro bezpečnostní obavy Izraelců, uvedl Fiala po hovoru s Netanjahuem Číst článek

Dává lidem důrazné varování předtím, než přijde raketová vlna, aby vyhledali místo v blízkosti protiraketového krytu a tam se zdržovali. Je skutečně podstatné respektovat veškerá doporučení. Neriskovat, zejména se nepohybovat nikde venku nebo mezi městy či ve volné krajině po setmění, protože zatím s výjimkou včerejšího odpoledne, kdy byla jedna vlna raketového útoku, všechny útoky na Izrael směřovaly ve večerních nebo nočních hodinách.

Lidem doporučujeme sledovat média, a pokud si nevědí rady nebo si nejsou jisti, mohou kontaktovat ambasádu, která funguje. Jsme tu pro českou veřejnost, proto, abychom pomáhali.