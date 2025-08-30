Z Národního muzea zmizela ukrajinská vlajka, radují se ruské noviny. Propagujeme výstavu, zní z muzea

Kvůli propagaci unikátní výstavy fosílií předků člověka Lucy a Selam sundalo pražské Národní muzeum v Praze ze svého průčelí ukrajinskou vlajku, která zde byla od začátku ruské invaze v únoru 2022. Všimla si toho ruská média, která krok přičítají tlaku z Etiopie, která fosílie zapůjčila. Muzeum ale mluví o potřebě většího prostoru pro propagaci.

Průčelí Národního muzea láká na výstavu fosiílií Lucy a Selama

„Rozhodnutí odstranit vlajku není spojené s mnoha demonstracemi občanů nebo s pozicí vedení muzea, ale je výsledkem diplomatického zásahu,“ píše ruský list Komsomolskaja pravda s tím, že nejdřív měl být poutač na výstavu umístěn vedle vlajky.

Národní muzeum vyvěsilo modro-žlutou ukrajinskou vlajku na své průčelí jako výraz solidarity po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Proti jejímu umístění se v minulosti uskutečnilo několik protestů.

Například k jejímu stržení vyzýval v březnu 2023 aktivista Jaroslav Popelka na protivládní demonstraci v Praze na Václavském náměstí. Skupinka lidí se pak do muzea snažila proniknout.

U Obvodního soudu pro Prahu 1 si Popelka vyslechl čtyřměsíční trest vězení s podmínečným odkladem na 1,5 roku. Dostal také osmnáctiměsíční zákaz pobytu na území Prahy.

„Etiopská strana ale vyjádřila zásadní nesouhlas s tím, aby to sousedilo. Podle diplomatických zdrojů Etiopie vznesla podmínku, že není přijatelné umístit svou národní výstavu vedle ukrajinských symbolů,“ stojí dále v textu ruských novin, na který upozornily Novinky.cz. Podobně se vyjadřovaly i další ruské zdroje.

Muzeum krok ale vysvětluje praktickými důvody. „Národní muzeum má v současnosti jako jediné muzeum v Evropě zapůjčeny originály unikátních fosilií předků člověka Lucy a Selam.

Vzhledem k nutnosti propagace této světově výjimečné události, potřebujeme aktuálně využít všechny prezentační plochy na průčelí historické budovy,“ sdělila mluvčí muzea Kristina Kvapilová.

Národní muzeum slavnostně otevřelo expozici s fosiliemi předků člověka starými 3,2 milionu let 25. srpna. Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo do Prahy Národní muzeum Etiopie v Addis Abebě.

V Evropě jsou vystaveny poprvé. Kostra Lucy byla objevena v roce 1974 a až o 150 tisíc let starší fosilní pozůstatky Selam v roce 2000. Oba exponáty představují klíčové důkazy o raných fázích vývoje člověka. Etiopii opouštějí jen výjimečně.

