Z pravicového extremisty extremistka. Zákon o sebeurčení se zneužívá, tvrdí německý ministr

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt chce změnit zákon o sebeurčení, který od loňského roku umožňuje změnu úředního zápisu o pohlaví prostým prohlášením. Řekl to nedělnímu vydání časopisu Stern. Reagoval tak na případ odsouzeného pravicového extremisty, který si nechal úředně změnit pohlaví a nyní má nastoupit výkon trestu do ženské věznice.

Ústavní soud rozhodl, že požadavek operace či hormonální léčby ke změně pohlaví je v rozporu s lidskou důstojností. Sporné paragrafy zákona zrušil (Ilustrační foto)

Německý ministr vnitra chce změnit zákon o sebeurčení, který umožňuje změnu úředního zápisu o pohlaví prostým prohlášením. | Foto: Pixel-Shot | Zdroj: Profimedia

Dobrindt řekl, že chce změnou zákona dosáhnout toho, aby nebylo snadné jej zneužít. Zákon o sebeurčení vstoupil v platnost loni 1. listopadu a pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám.

Proč do toho zatahovat medicínu? Úřední změna pohlaví je právo každého člověka, míní sexuolog

Umožňuje změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.

Proti schválení zákona vystupovala strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou německá civilní kontrarozvědka v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou, i někteří členové konzervativní unie CDU/CSU, která je nyní ve vládě a jejímž členem je i Dobrindt.

Případ Marly-Svenji Liebichové

Prohlášením o nutné změně zákona ministr reagoval na případ Marly-Svenji Liebichové, pravicové extremistky, která byla ještě donedávna úředně mužem. Svena Liebicha v roce 2023 soud ve východoněmeckém Halle kvůli štvaní lidu, pomluvě a urážce poslal do vězení na rok a šest měsíců.

Trest si má Liebichová po úřední změně pohlaví odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz). Podle časopisu Der Spiegel panuje v tomto případě podezření, že si Liebich nechal úředně změnit pohlaví účelově.

„Z justice, veřejnosti i politiků se tu dělají blázni, protože to zákon o sebeurčení umožňuje,“ řekl Sternu k případu Dobrindt. Podle něj je případ Liebichové příkladem zneužití tohoto zákona.

Jak přesně by jej chtěl změnit, ale ministr neuvedl. Strany současné vlády konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) se už v koaliční smlouvě dohodly, že zákon a jeho dopady zhodnotí.

