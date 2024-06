Z ruské verze Duolinga zmizí ‚LGBT+ propaganda’. Úřady pohrozily majiteli pokutou a zákazem činnosti

Aplikace na výuku jazyků Duolingo odstranila po varování ruských úřadů ze své ruské verze zmínky týkající se sexuálních a genderových menšin (LGBT+). Informoval o tom server The Moscow Times s odvoláním na cenzurní úřad Roskomnadzor. Společnost provozující platformu Duolingo se k informacím zatím nevyjádřila, podotkla agentura Reuters. Moskva 7:16 5. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace na výuku jazyků Duolingo | Zdroj: Profimedia

Roskomnadzor na jaře nařídil aplikaci Duolingo, aby dodržovala zákon zakazující to, co ruské úřady nazývají „LGBT+ propagandou“. Učinil tak poté, co konzervativní aktivisté v aplikaci spatřili věty jako „Ben a Petr se milují“ nebo „Clara se seznámila se svou ženou Marií v lesbickém baru“, píše The Moscow Times.

Pokud by podle něj společnost neuposlechla, hrozila by jí pokuta do výše čtyř milionů rublů (přes milion korun) nebo zákaz činnosti v Rusku. „Duolingo zaslalo Roskomnadzoru dopis s odpovědí, v němž potvrdilo, že z výukové aplikace odstranilo materiály propagující netradiční sexuální vztahy,“ sdělil nyní Roskomnadzor ruské státní agentuře TASS. Podle The Moscow Times nebylo možné bezprostředně tuto informaci ověřit.

Režim ruského prezidenta Vladimira Putina tvrdě potlačuje práva lidí s menšinovou sexuální orientací i těch, kteří chtějí změnit pohlaví. Šéf Kremlu se snaží vykreslit sexuální menšiny jako součást mravního úpadku Západu.

V Rusku je zákonem zakázaná „propagace netradičních“ sexuálních vztahů zaměřená na nezletilé od roku 2013. Po všeobecném zpřísnění poměrů v zemi po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu zakázaly ruské úřady jakoukoliv takzvanou „propagandu LGBT+“ v médiích, na internetu, v knihách a filmech. Nakonec nejvyšší soud loni zakázal jako extremistické to, co označil za „mezinárodní hnutí LGBT+“.