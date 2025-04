Za bezchybným úsměvem budoucnost Francie? Bardella zatím odmítá, že je ‚plán B‘ po Le Penové

„Neřeknu vám, že se stavím jako nějaká jiná alternativa, dokud nebudou vyčerpány všechny možnosti odvolání,“ reagoval předseda Národního sdružení Bardella na odsouzení Le Penové.

Po bouřlivém nárůstu popularity mezi nejen mladými voliči je v pravicově populistickém hnutí devětadvacetiletý politik s precizně vytrénovaným úsměvem druhý v řadě na prezidentskou kandidaturu.

Jordan Bardella v Jeruzalémě na cestě z hotelu na konferenci (26. března 2025) (ilustrační foto) | Foto: JACK GUEZ / POOL | Zdroj: Profimedia

Do pondělka favoritka na příští francouzskou prezidentku Marine Le Penová stojí před velkým rozhodnutím.

Když ji soud uznal vinnou ze zpronevěry a mimo jiné zakázal účastnit se voleb na příštích pět let, může hlavní tvář Národního sdružení vyrazit do boje s francouzským soudním systémem a způsobit ještě větší chaos v křehkém francouzském politickém systému, anebo vsadit ve volbách v roce 2027 všechno na svou pravou ruku a miláčka (části) mladých voličů Jordana Bardellu.

Politikův šarm a ladné vystupování nejsou samy sebou, píše Politico v rozsáhlém loňském profilu. Bardella prošel intenzivními kurzy vystupování a podle bývalého mediálního kouče Národního sdružení Pascala Humeaua býval „prázdnou schránkou“.

„Co se hloubky osobnosti týče, byl poměrně omezený,“ řekl Humeanu o politikovi, který má nyní na TikToku přes dva miliony sledujících.

Sama Le Penová o Bardellovi naopak řekla, že je „darem shůry“ a nezatížený historií Národního sdružení, jemuž dříve předsedal Le Penové otec Jean-Marie Le Pen známý mimo jiné popíráním holokaustu nebo svými rasistickými postoji.

Navzdory minulé kritice, že mu chybí hlubší pochopení některých problémů, mu i ideoví oponenti projevují respekt. „Znám ho dobře, není to žádný strašák. Často mám pytle pod očima, vlasy mi létají všude, ale on je se svým oblekem a perfektním účesem pořád stejný,“ řekl Politicu nejmenovaný vlivný poslanec ze strany prezidenta Emmanuela Macrona Obnova (Renaissance).

„Je tu fenomén Bardella. Lidi chtějí vidět, že Macron utrpí porážku a (Bardella) se nějakým způsobem jeví jako nová politická síla pravice a krajní pravice,“ popsal jiný jeho oponent z konzervativních republikánů.

Nejde navíc jen o politiky. Kritika ilegální migrace a nárůstu kriminality se stává populárnějším i mezi umírněnějšími voliči.

Kritika migrace

Na severním pařížském předměstí Saint-Denis, odkud Bardella pochází, žijí převážně chudší lidé, imigranti a muslimské komunity. Více než 80 procent voličů tu v poslední prezidentské volbě hlasovalo pro Macrona a proti Le Penové.

Přesto nyní Bardellovy postoje nejsou zcela nepopulární.

„Co říká, je pravda,“ říká v reportáži Politica Mohamed Amrous, prodejce bot na místním trhu. „Všichni tu přemýšlí stejně. Jsem dítě francouzského národa a situace je horší a horší. Je více deliktů a asociálního chování a méně bezpečno.“ Amrous říká, že by pro Národní sdružení nikdy nehlasoval. S Bardellou ale souhlasí v tom, že migranti, kteří do země přišli nelegálně a jsou odsouzení ze zločinu, by měli být z Francie deportováni.

Podle loňského průzkumu agentury IFOP by v hypotetickém druhém kole prezidentských voleb mezi Le Penovou a expremiérem a Macronovým nástupcem Gabrielem Attalem volilo 53 procent Francouzů Le Penovou.

Pokud by proti rovněž mladému Attalovi (36 let) v hypotetickém duelu stál Bardella, získal by Bardella 51 procent. Vyrovnaný souboj předvídal průzkum Bardellovi s pravicovým expremiérem a šéfem strany Horizons Édouardem Philippem.

Výzvou pro 29letou hvězdu Národního sdružení v budoucnu může být prokazování, že vybroušené vystupování dokáže podpořit politickým obsahem, pokud by se někdy dostal pod větší drobnohled médií a politických oponentů v prezidentské kampani.

Konkrétně v Evropském parlamentu ve svém prvním funkčním období (2019–2024) příliš aktivní nebyl – podílel se pouze na 21 pozměňovacích návrzích, zatímco někteří jeho kolegové na stovkách až tisících.

Nic z výše zmíněného však, zdá se, zatím francouzským voličům nevadilo, uzavírá Politico.