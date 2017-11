Za krach jednání o německé vládě sklízí kritiku FDP. Byl to psychoteror, tvrdí Zelení

Psychoteror - tak popsali jednání o německé vládní koalici vyjednavači Zelených. Ti z neúspěchu takzvané jamajské koalice viní Svobodné demokraty, kteří od jednacího stolu v neděli odešli. Německo by po krachu koaličních jednání mohly čekat předčasné volby. Uvedla to spolková kancléřka Angela Merkelová, podle které by to bylo lepší řešení než sestavení menšinové vlády. Berlín 11:00 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf FDP Christian Lindner | Zdroj: Reuters

Přestože šéf FDP Christian Lindner z krachu koaličních vyjednávání obvinil ostatní, kritika se nese hlavně na něj. Většina vyjednavačů se shodla na tom, že FDP od jednacích stolů odešla v okamžiku, kdy se strany blížily k dohodě.

Většina Němců chce podle průzkumů nové volby. Merkelová je připravená znovu kandidovat Číst článek

Zelení už byli ochotni přistoupit i na tvrdší opatření v migrační politice. Šéf Svobodných demokratů Lindner svůj odchod zdůvodnil tím, že v takzvané jamajské koalici chybí důvěra. Strana Zelených ale z nečestného jednání viní právě Lindnera. Podobně se vyjádřili i zástupci CDU.

Straně FDP v novém průzkumu agentury Infratest Dimap mírně poklesly preference. Větší dopad to ale má na předsedu strany - Christianu Lindnerovi klesla oblíbenost o více než 13 procentních bodů. Mimochodem - i respondenti tohoto průzkumu viní z krachu jamajské koalice hlavně Svobodné demokraty.

Unie CDU/CSU teď buď vytvoří menšinovou vládu, nebo obnoví dosavadní koalici se sociální demokracií. Její šéf Martin Schulz ale další spolupráci odmítá.

Merkelová je pro nové volby

Podle spolkové kancléřky Angely Merkelové, tím nejlepším řešením jsou tak nové volby. „Ty volby nebudou stejné, nikdo neví, jak se to nakonec vyvrbí. Teď máme například úplně jiný vztah mezi CDU a CSU. Odstranili jsme všechny naše rozdíly. Máme společný názor na migraci, na které lidem opravdu záleží, ale i na otázky integrace a daní,“ řekla kancléřka.

Merkelová uvedla, že se chce o post kancléřky znovu ucházet. S tím souhlasí i vedení CDU/CSU, které se za svou šéfku postavilo.

Německá kancléřka Angela Merkelová | Zdroj: Reuters

Proti vypsání nových voleb je ale spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Politické strany by se prý měly chovat zodpovědně. Steinmeier uvedl, že novými volbami by politici jen hodili své problémy na voliče.

Německý prezident se proto v úterý sejde s představiteli Zelených a Svobodných demokratů. Německá ARD Steinmeierovo jednání označuje za poslední šanci pro jamajskou koalici.

Možnosti předčasných voleb se věnoval průzkum, který pro deník Welt vypracovala institut Civey. Podle něj by znovu zvítězila unie CDU/CSU, která by si ale získala o 2 procentní body méně, než v říjnových volbách.

Nejvíc by naopak získali Zelení - polepšili by si až o 3 procentní body. V rámci desetin procenta by si polepšila taky sociální demokracie, Levice a Alternativa pro Německo.