‚Za pět minut dvanáct‘. Archeologové v Gaze zachraňují artefakty před izraelskými bombami
Archeologové v Pásmu Gazy, kde Izrael téměř dva roky vede vojenskou ofenzivu a zabil už nejméně 65 000 lidí, bojují za záchranu vzácných artefaktů.
V posledních týdnech Izrael masivně bombarduje i město Gaza, největší město exklávy, kde se nachází i sklad se vzácnými archeologickými nálezy. I ten měl být cílem izraelského bombardování, archeologové ale nálezy na poslední chvíli převezli do bezpečí.
„Byla to vysoce riziková operace, která byla extrémně nebezpečná pro všechny zúčastněné, opravdu to bylo za pět minut dvanáct,“ řekl britskému serveru The Guardian Olivier Poquillon, ředitel Francouzské biblické a archeologické školy v Jeruzalémě (EBAF), kde vzácné artefakty archeologové uschovali.
Izraelská armáda podle instituce varovala archeology, že na budovu udeří, i když to Izrael podle agentury AFP nepotvrdil. V záchraně artefaktů podle Guardianu sehrály důležitou roli Francie, UNESCO a Latinský patriarchát jeruzalémský.
„Na místě už téměř nejsou žádní mezinárodní hráči, není tam infrastruktura, nic nefunguje, museli jsme improvizovat, jak ohledně dopravy, práce, tak logistiky,“ řekl Poquillon.
Ve skladu ve městě Gaza bylo asi 180 metrů krychlových nálezů z pěti hlavních archeologických nalezišť v Pásmu Gazy, a to včetně artefaktů z kláštera svatého Hilariona, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Naleziště, kde klášter ze 4. století stál, je podle archeologů poničené, stejně jako další vzácná místa v Pásmu Gazy.