Za podporu protestů vysklená výloha. ‚Neustoupíme až do konce,‘ reaguje majitel květinářství v Bělehradě
Nedávné brutální zásahy policie proti dosud mírovým protestům v Srbsku dále vyhrocují situaci. Terčem vandalů podporujících režim se nyní stávají i mnohé obchody, jejichž majitelé se vyjádřili ve prospěch protestů. „Něco jsem čekal, ale rozhodně ne, že se to někdo pokusí podpálit,“ říká pro iROZHLAS.cz Jovan Nenadić, jehož květinářství v Bělehradě čelilo kvůli jeho politickým názorům četným inspekcím a nakonec i pokusu o vypálení.
Můžete představit sebe a situaci, ve které jste?
Jsem majitel květinářství v Bělehradě, které bylo před osmi dny (v noci na úterý 19. srpna; rozhovor vznikl 27. srpna – pozn. red.) poničeno vandaly. Předpokládáme, že se to stalo kvůli naší podpoře studentských protestů a mojí účasti ve zboru (komunitní, dobrovolnické buňky v jednotlivých částech Bělehradu a dalších srbských měst, prostřednictvím kterých místní podporují protivládní protesty – pozn. red.).
V posledních dvou měsících jsme v našem obchodě měli sedm nebo osm inspekcí. Možná bych rád dodal, že květinářství začalo fungovat už čtyři roky před začátkem protestů a v tomto období u nás byla jen jedna kontrola.
Protesty v Srbsku
Protesty v Srbsku trvají již od listopadu minulého roku, kdy v severosrbském městě Novi Sad spadla střecha nově postaveného nádraží. Tragédie si vyžádala 16 obětí a široká veřejnost tento incident vnímala jako důsledek systémové korupce a nedotknutelnosti lídrů země. Protesty, které začaly původně studentským hnutím, se rychle rozšířily po celé zemi. Režim Srbské pokrokové strany (SNS) a prezidenta Aleksandara Vučiće proti demonstrujícím v dubnu údajně použil i sonickou zbraň. Od 12. srpna na protestující brutálně útočí policisté a podporovatelé režimu v dosud nebývalé míře, což situaci v zemi nadále eskaluje.
Od kdy se zapojujete do protivládních protestů?
Sleduji je od jejich začátku v listopadu (od 1. listopadu 2024 po nehodě v Novém Sadu, která protesty odstartovala – pozn. red.), ale tyto komunitní organizace fungují ve většině měst teprve od velké demonstrace 15. března. To je čtyři, pět měsíců. Cokoli studenti potřebovali, byli jsme tam pro ně.
‚Prostě rozbil okno‘
Co se přesně stalo s vaším květinářstvím? Předpokládám, že jste nebyl přímo při incidentu, protože podobné věci se dějí v noci.
Někdy před čtvrtou ráno přišel k obchodu nějaký muž a prostě rozbil okno. Potom se snažil vylít nějaký benzin nebo něco podobného, aby květinářství podpálil, ale naštěstí se mu to dost dobře nepovedlo a oheň šel hlavně ven, ne dovnitř obchodu.
Poničilo to nějaké police a většina rostlin kvůli tomu kouři zemřela nebo byla poničena. Některé reagují až několik dní potom: mají žluté, popadané listy. Takové květiny nemohu prodávat, nebylo by to profesionální. U sebe doma mám stejně džungli, tak se některé budu snažit zachránit.
Co se dělo potom?
Oheň se hodně rychle uhasil, asi po minutě nebo dvou. My jsme přišli do práce před osmou ráno a viděli jsme to. Zavolali jsme policii, ta přijela, zavolali forenzní tým, podívali se na venkovní kamerové záznamy a odjeli. To byl poslední kontakt, který jsme s nimi měli. Minulé úterý.
Všimla jsem si, že jste hned poté na sociálních sítích květinářství zveřejnil příspěvek, že vaše podpora protestů tímto nekončí. Jak jste to celé vnímal?
Hned ráno jsem chtěl říct, co se stalo a že až do konce protestů neustoupíme z podpory studentů. Hodně lidí to vidělo, zavolalo ostatním komunitám (zborům – pozn. red.) a během následujících dní jich přišlo kolem tisíce. Chtěli si koupit konkrétně ty květiny, které špatně reagovaly na kouř, měly spálené listy a podobně.
Tolik mě nezasáhlo to, co se stalo s obchodem. To je život, žijeme v takové zemi. Jsem si jistý, že jste viděla všechno, co se děje na ulicích a jiných místech.
Řekněme, že jsem něco čekal, ale rozhodně ne to, že se květinářství někdo pokusí podpálit. Mohli jsme čekat třeba rozbité okno nebo dvě, víte? Že by na ně třeba hodili nějaké kameny. Ale nezasáhlo mě to tolik, jako když lidé začali přicházet, dávat nám za květiny mnohem více peněz, než kolik stojí, a podobné věci. To vás zasáhne.
Pomohla vám tato podpora s opravou obchodu?
My jsme ani tu pomoc nechtěli. Nemyslím to špatně, ale chtěli jsme si s tím prostě poradit sami. Nechtěli jsme s tím otravovat další lidi a strhávat na sebe pozornost od studentů. Ale lidé nám darovali hodně peněz. Pravděpodobně budeme velkou část darovat nějaké organizaci podporující nemocné děti nebo něco podobného.
Budeme muset koupit nové květiny, protože rostliny byly vystaveny zbytkům kouře kolem pěti, šesti hodin. Některé rostliny stále reagují, padají jim listy a podobně. Pořád neznáme část škody.
‚Příliš velká náhoda‘
Dochází k podobným případům i jinde?
V jiné části Bělehradu byl takhle poničený obchod s matracemi a pak další čtyři budovy, když místní podpořili tamní zbor. Vandalové je pomalovali a zničili jejich zboží.
V dalším městě, ve Valjevu, takhle zničili dvě kavárny a jeden obchod, který prodává ryby. Rozbili okno, židle a podobně. Nemůžeme vědět jistě, jestli jde o cílený vandalismus proti podporovatelům protestů, ale třeba k mému květinářství ten člověk přišel v kapuci a čepici, snažil se schovat svou identitu.
Do jedné z kaváren ve Valjevu přišlo kolem deseti mužů. Vyšetřuje se to, ale mně to přijde celkem zřejmé a jako příliš velká náhoda, aby byla cílem jen místa, která vyjádřila podporu studentům.
Vím, že se minulý víkend se protestující minimálně na den stáhli a nešli do ulic, aby ukázali, že násilí nepřichází z jejich strany, ale ze strany režimu a jeho podporovatelů. Víte, jestli tato pauza pokračuje, nebo zda se už znovu demonstruje?
Jistě, už jsou zpátky. Dnes večer bude protest na podporu učitelů ze střední školy v jednom menším městě. Vyhodili je kvůli jejich podpoře místních studentů v protestech.
Nevím, nechápu, proč to (režim a jeho podporovatelé – pozn. red.) dělají, proč přilévají olej do ohně. Lidé potom dál bojují a nezůstávají zticha, obrací se to proti režimu, vandalům a dalším, kteří je podporují. Lidé se nezastaví – ty obchody ve Valjevu, já a moje květinářství, které se pokusili vypálit. O dva dny později, ve čtvrtek, na nás poslali další inspekci. Stejná věc se stala ve Valjevu, po tom útoku přišla kontrola.
Přidáte se k dnešnímu protestu i vy?
Samozřejmě. Každý protestující se přidá. Až do konce.
Čekáte, že se situace vyhrotí s blížícím se ročním výročím tragédie v Novém Sadu?
Nevím. Opravdu doufám, že tohle je začátek konce a že brzy budou volby, třeba na Nový rok. Blíží se docela velká data: 1. září začne školní rok, studenti středních škol už se na něco podle sociálních sítí chystají, nevíme ale ještě, na co přesně. Ještě sice nejsou zletilí, ale hodně se zapojují v protestech.
Jeden z protestních pochodů mezi městy, který jsem nedávno šel – bylo to 70 kilometrů – organizovali středoškoláci. Jsou velmi aktivní a také chtějí změnu. Potom 1. října začne výuka na vysokých školách, 1. listopadu bude výročí té tragédie.
Říkáte, že doufáte ve volby, ale myslíte si, že by je vládní Srbská pokroková strana a prezident Vučić prohráli?
Před asi dvěma měsíci jsme měli okresní volby a já jsem byl součástí týmu, který kontroloval volební proces – že nedochází k podvodům a podobně. Venku bylo spoustu podezřelých aut, lidí a mnoho pokusů o ukradení voleb. To se určitě nezmění, takhle fungují už přes 14 let.
Ale myslím si, že až přijdou volby, lidé, kteří se bojí teď podpořit protesty, přijdou a bude nás víc, kteří budeme volby kontrolovat. A už nebude mnoho příležitostí, aby je znovu ukradli.
Když jsou volby, tak můžete bojovat o svůj hlas jako během 5. října (svržení Slobodana Miloševiće roku 2002 – pozn. red.). Režim řekl, že vyhráli, i když to nebyla pravda, lidé šli do ulic a on nakonec padl.