Za poškození Braniborské brány žádá Berlín po aktivistech 3,6 milionu korun. Řešit to bude soud

Ukrajina ví, že bojuje o přežití. Politika je až na druhé koleji, myslí si o odvolání Zalužného novinář

Zalužnyj od počátku chtěl, aby byla co nejrozsáhlejší, Zelenskyj byl ale opatrnější a obával se, že by to znamenalo politický problém, protože spousta mužů a žen nebude chtít narukovat.