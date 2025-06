‚Za právo žít ve svém domě!‘ Mallorčané protestují proti overturismu, chtějí zákaz výletních lodí

Aktivisté z Jihoevropské sítě proti turistifikaci vyrážejí do ulic v Barceloně, Benátkách, Neapoli, Lisabonu, Palermu, Bilbau, na Baleárských a Kanárských ostrovech a v dalších španělských, italských nebo francouzských městech. Početný protest očekává i hlavní město Mallorky Palma…

Hlavní náměstí Plaza Mayor v hlavním městě Mallorky, Palmě, je přeplněné turisty. Zahrádky restaurací a kaváren jsou úplně plné. Je tu slyšet angličtina, němčina, francouzština, samozřejmě španělština a katalánština. A davů turistů samozřejmě využívají prodejci, kteří tady – třeba i na zemi – prodávají dresy slavných fotbalistů.

Některými užšími uličkami starého města se člověk musí téměř prodírat… Nakonec jsem se ale prodral k Aně, místní aktivistce z hnutí Menys Turisme Més Vida, tedy katalánsky „Méně turismu, více života“.

„Je tu moc lidí. Možná turisty potřebujeme, ale ne tolik,“ říká Ana. Mallorca nemá ani milion obyvatel, loni ji ale navštívilo asi 13 a půl milionu turistů. Ana mluví konkrétně třeba o oblíbeném malebném městě Valdemossa nedaleko Palmy:

„Je to maličké městečko se dvěma tisíci obyvateli. Každý rok si ho přijde prohlédnout 800 tisíc lidí.“ To znamená, že v průměrný den je ve Valdemosse víc turistů než obyvatel. Už v květnu prý auta s turisty čekají na vjezd do městečka asi 15 minut – nevejdou se tam. V létě čekají ještě mnohem déle.

„Máme tu největší vozový park aut k půjčení v Evropě. Půjčovny přitom neplatí daně tady, ale v Nizozemsku, v Británii,“ podotýká Ana. Stěžuje si na znečištění ovzduší kvůli autům i stovkám letů každý den.

Nedostatek vody

Velký problém má taky Mallorca s nedostatkem vody. Na ostrově nejsou žádné velké řeky. „Miliony turistů potřebují bazény, sprchy, vyprané povlečení a tak dále… Ale některá města a vesnice vodu někdy vypínají, protože pro lidi, kteří tu žijí, jí není dost,“ říká aktivistka.

„Tohle je zvuk Mallorky“, směje se Ana, když kolem prochází turistka s kufrem na kolečkách, který hlučí při jízdě přes dláždění ulice.

Samostatná kapitola jsou podle Any obrovské výletní lodi… „Tisíce lidí a jdou do centra – svačiny v rukách – nekoupí si tu nic… Nechají nám tu jen všechny odpadky a znečištění.“

Demonstranti, kteří se v posledních měsících a letech bouří proti přebujelému turismu nejen ve Španělsku, turismus zejména viní z nárůstu životních nákladů. Ana to ilustruje na sobě, techničce a manželovi, který pracuje ve státní správě:

„Máme docela dobré platy, ale jsme chudí… Všechno je tu tak drahé… Nemůžete jít na večeři, do kina… je to strašně drahé. Koupit si byt ve vesnici vaší rodiny je nemožné, všechno kupují Němci a Angličani. Ti platí bez hypotéky. Stále více lidí tu žije v karavanech nebo kempech, vznikají tam malé nuzné čtvrti, přestože ti lidi pracují.“

Důkaz Aniných slov teď míjíme. Ukazuje mi dlouhou frontu lidí, která se táhne až na ulici – je tu potravinová banka.

„Hodně z těch lidí má práci, tvrdě pracují, ale nemůžou platit za jídlo,“ vykládá Ana s tím, že chudých je prý na Mallorce víc než jinde ve Španělsku. Mnozí podle ní pracují za dva, protože se Mallorca potýká s nedostatkem pracovníků.

„Vždycky sem lidi ze zbytku Španělska jezdili pracovat na turistickou sezónu. Teď to ale nejde kvůli nedostupnosti bydlení,“ říká.

Co si tedy aktivisté přejí? Ana v tom má jasno: „Diverzifikovat ekonomiku a nepracovat jen v turismu. Máme tu třeba velkou firmu z oblasti mikrotechnologií, můžou tu být další… Vždycky se tu dělaly boty - značka Camper je odsud – nebo se tu pěstují mandle… Jsou tu banky a korporace, které vlastní stovky nebo tisíce bytů. Musí být povinni je pronajímat za normální ceny místním lidem.“

Ana dodává, že aktivisté chtějí, aby velké výletní lodě k Mallorce vůbec nesměly. Kotvení jim draze naúčtovat prý není dobré řešení. „Nechceme být exkluzivní místo. Nechceme být další Monako. Chceme tu normální lidi, jen jich nesmí být příliš.“