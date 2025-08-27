Za přeprodávání ruské ropy dvojnásobná cla. Spojené státy zvýšily celní sazby pro Indii z 25 na 50 procent
Jedna z nejvyšší celních sazeb ve Spojených státech začala od úterý platit pro Indii. Na 50 procent se zvedla potom, co prezident Donald Trump vyhlásil dodatečná sankční cla za to, že Indie dováží ropu z Ruska. Z 25 procent se sazba zvedla na dvojnásobek.
Druhotné sankční clo pro Indii je součástí opatření proti obchodním partnerům Ruska, protože Indie dováží značné množství ropy právě z Ruska a potom ji přeprodává na světovém trhu se ziskem.
‚Je nutné udržet politickou stabilitu.‘ Čínský prezident navštívil Tibet na 60. výročí jeho autonomie
Číst článek
Před vpádem Ruska na Ukrajinu tvořila ruská ropa jen cca. jedno procento indického dovozu paliv, teď už to je 42 procent veškerých energetických surovin, které Indie dováží. To znamená mnohonásobné zvýšení objemu dovozu.
Indie však ruskou ropu nenakupuje pro svoji potřebu, ale na vývoz, čímž pomáhá financovat ruské válečné snahy, takže toto zavedení cel je trestem pro Indii i pro Rusko.
Podobně by Spojené státy mohly postupovat například proti Číně. I tam už se odehrálo několik celních potyček, kdy cla rostla spirálovitě až ke 120 procentům. Spojené státy teď s Čínou debatují o společné dohodě, o clech a o obchodních možnostech, což se v případě Indie, jak se zdá, zatím nestalo.
Dopad na ekonomiku
Celní zatížení indického zboží na americkém trhu se indické ekonomiky dotkne výrazně. Podle Asociace exportérů se bude týkat vývozu asi za 47–48 miliard dolarů. Indické firmy tak budou znevýhodněné vůči čínským, vietnamským, bangladéšským, kambodžským a filipínským firmám.
Bombaj zakázala krmení holubů. Stovky lidí proti tomu demonstrují, někteří hrozí protestní hladovkou
Číst článek
Mohou být ohroženy tisíce pracovních míst, nejvýrazněji zasažen může být farmaceutický průmysl, vývoz šperků nebo drahých kamenů a oblečení. V případě léků ale platí jakási výjimka, protože Spojené státy si nemohou dovolit více zdražit už tak drahé léky, které si musejí američtí občané kupovat.
Vztahy v regionu
Nová cla také sbližují Indii s Čínou, protože obě země trpí americkými celními opatřeními a Američané si tak vytváří další aliance nepřátel ve světě.
Vláda Rendra Módiho slíbila kompenzace za ztráty na americkém trhu. Nebudou to přímo dotace, spíše podpory bankovních půjček, aby firmy mohly hledat nové trhy například v Latinské Americe, v Evropě, v Číně nebo na Blízkém východě.
Čína ruší kontakty s Pavlem, vzkázal Peking kvůli návštěvě dalajlámy. Podle Hradu to ale nic nemění
Číst článek
Indický ministr hospodářství vytipoval 50 zemí, kam se dá ještě zvýšit export textilu, výrobků z kůže a zpracovaných potravin. Omezení vývozu do Spojených států bude znamenat, že ve Spojených státech nebude indické oblečení a možná méně smartphonů, které jsou v Indii kompletované.
Indická vláda nepředpokládá, že by Spojené státy v dohledné době cla snížily, takže se spíše bude odklánět od amerického trhu. Je tedy možné, že se do Indie nebude prodávat tolik amerických zbraní a technologií.
Donald Trump nicméně věří, že jeho politika bude účinná, že Spojené státy budou vydělávat na clech a nemíní od nich ustupovat. Vůči Indii zatím nenaznačil nějaký vstřícný postoj a pravděpodobně čeká na její odpověď.