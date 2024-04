Za přiměřenou cenu a rozumný čas. Evropský parlament odhlasoval ‚právo spotřebitele na opravu‘

Opravy rozbitých výrobků by měly být snadnější a výhodnější, a to hlavně po záruční době. Evropský parlament v úterý odhlasoval takzvané právo spotřebitele na opravu. Směrnice vyjasňuje povinnost výrobců opravovat zboží i po uplynutí záruční lhůty. Oprava by navíc měla být za přiměřenou cenu a v přiměřeném čase. Více o směrnici řekl Radiožurnálu ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička. Rozhovor Praha 22:07 23. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opravy rozbitých výrobků by měly být snadnější a výhodnější, a to hlavně po záruční době. Evropský parlament v úterý odhlasoval takzvané právo spotřebitele na opravu | Zdroj: Profimedia

Po schválení směrnice členskými státy budou mít země Evropské unie dva roky na to, aby jí začlenili do svého práva. Výrobci budou mít povinnost poskytovat opravy u spotřebičů, jako jsou třeba pračky, sušičky, myčky, chytré telefony nebo počítače, u kterých bude oprava technicky proveditelná. Navíc by měli mít nárok po dobu opravy na náhradní spotřebič. Předpisy také prodlužují při opravě právní záruky o 12 měsíců.

Přinese podle vás toto opatření opravdu snadnější opravy?

Tak je potřeba říct, že schválený těch směrnic obou oficiálně publikován teprve před několika málo minutami. Ale to, že proti návrhu hlasovali jen tři poslanci a čtrnáct se jich zdrželo, svědčí o zcela jasné podpoře Evropského parlamentu pro to, aby se usnadnily opravy spotřebního zboží jejího, by bylo jednodušší nechat si porouchaný výrobek opravit, namísto toho, čeho jsme svědky dnes, že si často koupíme raději výrobek nový a ten porouchaný vyhodíme.

Přiměřená doba i náklady

Často to bývá kvůli ceně, která u opravy vychází v podstatě stejně, jako koupit si nový výrobek. Co to tedy znamená, pokud má být oprava za přiměřenou cenu?

No, já bych řekl, že ta směrnice samozřejmě nezajistí, že se nám zakoupený výrobek neporouchá, ale mohou nám právě jeho opravu usnadnit. To podstatné je, že ta směrnice má zavést nová pravidla nikoliv pro prodejce, ale pro výrobce spotřebního zboží, kteří nám budou povinně poskytovat nejen informace o opravách, ale i opravy výrobků, a to, jak říkáte, v přiměřené době i s přiměřenými náklady.

Tato povinnost se má dokonce vztahovat k výrobkům, u kterých jsou opravy už dnes technicky proveditelné, tedy u běžných domácích spotřebičů, jako jsou například pračky nebo vysavače či chytré telefony. Vztahovat se má i na opravy po uplynutí zákonné záruky a předpokládá se, že tento seznam se bude do budoucna i dál rozšiřovat.

Kdo ale určí tu přiměřenou cenu nebo co to znamená přiměřená cena? Je z toho zákona jasné, jak se vlastně stanoví? Předpokládám, že nikdo nemůže opravářům diktovat, za jakou cenu budou opravovat…

To určitě ne. Navíc žádnou cenu nelze takto globálně nebo paušálně stanovit. Bude vždycky záležet na té kategorii výrobků a je zřejmé, že náklady vzrostou především těm výrobcům, kteří to zboží vyrábí v podstatě jenom ne krátkodobé použití. Pro výrobce, kteří budou dělat lépe opravitelné nebo déle použitelné výrobky, nebude s tím spojená zátěž tak zásadní.

Práva spotřebitele

Takže myslíte, že by ta směrnice mohla vést i k tomu, že ty výrobky budou navrhovány tak, aby déle vydržely? Aby se nerozbily, jak to známe, vždy dva dny po konci záruční doby?

Ano. To je v jejím důsledku cílem té směrnice. Samozřejmě ten začátek bude těžký. Práva, která jako spotřebitelé získáme, se podaří lépe uplatnit pouze u některých vybraných kategorií výrobků. Postupně, jak se budou rozšiřovat povinnosti výrobců zajistit dostupnost náhradních dílů a podobně, se budou vztahovat i do budoucna na další a další výrobky.

Zaznamenali jste jako Sdružení českých spotřebitelů nějaké výraznější problémy s opravami starších spotřebičů?

Ano. Na toto téma jsme dělali hned několik průzkumů. Naši respondenti narazili na nějaký problém v podstatě u každého druhého výrobku, který si chtěli nechat opravit. Buď nebyly dostupné náhradní díly anebo nebyl nikdo, kdo by ten výrobek opravil.

Nové právní předpisy také při volbě opravy prodlužují právní záruky o 12 měsíců. Znamená to jednoduše, že se po opravě prodlouží ta záruční doba rok?

Ano, je to tak. Řekl bych, že to je další výrazná motivace k tomu, abychom se místo zakoupení nového výrobku rozhodli pro opravu. Navíc, jak z vaší strany zaznělo, měli bychom mít možnost zapůjčit si během opravy třeba i náhradní zařízení nebo se rozhodnout pro výměnu za renovovaný kus, pokud náš výrobek již nebude možné opravit a podobně.

Jak bych tedy mohla já po této úpravě donutit někoho, aby mi opravil rozbitou pračku, která bude třeba už staršího data?

Samozřejmě ta povinnost není absolutní. Je to v intencích toho, jak je to dnes technicky možné. Výrobce má dnes povinnost dodávat na trh odpovídající počet náhradních dílů. U domácích spotřebičů, jako jsou pračky, myčky, se bavíme o době pět a sedm let. Tady by asi problém nastat neměl.

Tam, kde ty náhradní díly dostupné nebudou, nastupují samozřejmě další varianty, jako třeba možnost si koupit nebo vyměnit porouchaný výrobek třeba za renovovaný kus. Rozhodně to není tak, že ta povinnost je absolutní a nebude možné ji naplnit.