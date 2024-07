Za rok víc kokainu než za deset let dohromady. Oslo se pro drogy stává branou do Evropy, střídá Antverpy

Pašeráci drog stále častěji volí norskou metropoli Oslo jako vstupní bránu do Evropy poté, co úřady zpřísnily kontrolu v Antverpách a dalších velkých evropských přístavech. Podle listu The Guardian to uvedla starostka Osla Anne Lindboeová.

