Za sexuální delikty je zodpovědná celá církev, ne jednotlivci, uznali francouzští biskupové

Francouzští biskupové v pátek uznali „institucionální odpovědnost", kterou nese církev za sexuální delikty vůči tisícům dětí v posledních desetiletích. Biskupové na svém setkání ve městě Lourdes rovněž hovořili o „systémové dimenzi" těchto zločinů, které ve své nedávné zprávě popsala po dvouletém vyšetřování nezávislá komise. Závěry schůze biskupů zprostředkoval médiím předseda Francouzské biskupské konference Éric de Moulins-Beaufort.

Podle zprávy komise vedené Jeanem-Marcem Sauvém představitelé francouzské katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužili 216 000 dětí, většinou chlapců. Počet obětí se zvýší na 330 000, pokud se mezi ně započtou i trestné činy laiků, kteří pracovali pro církev, jako jsou učitelé v náboženských školách nebo v charitách. Sauvé zveřejnil závěry svého vyšetřování začátkem října.

Tyto zločiny byly umožněny „obecným kontextem, fungováním, mentalitou a praktikami v církvi,“ uvedl v pátek Moulins-Beaufort. „Tato zodpovědnost přináší nutnost spravedlnosti a reparací,“ dodal.

Biskupové již v březnu oznámili, že by církev chtěla přijmout zodpovědnost a žádat o odpuštění za svoje zločiny a svoje selhání. Ve světle Sauvého zprávy chce pak toto vyjádření zopakovat „ještě silněji, jasněji a přísněji“, řekl Moulins-Beaufort. Agentura AFP však poznamenává, že nehovořil o tom, jak konkrétně se chce církev s oběťmi vypořádat, zejména po finanční stránce.

Biskupové jednají v Lourdes od úterý a rozejdou se v pondělí. Na svém setkání chtějí dále hovořit například o doporučeních pro změny v církvi, která vyjmenovala Sauvého zpráva. Jedním z nich bylo právě to, aby církev uznala svou vinu jako instituce, aniž by se odvolávala na selhání svých jednotlivých činitelů.

Sauvé ve své zprávě uvedl, že se ve francouzské katolické církvi od roku 1950 vyskytlo 2900 až 3200 kněží a řeholníků, kteří sexuálně zneužívali děti. Na zprávě více než dva roky pracovala dvacítka odborníků na civilní i církevní právo, historiků, psychologů a lékařů, všichni bez nároku na honorář. Církev na činnost komise přispěla třemi miliony eur (76 milionů korun).

Národní vyšetřovací komise vznikla na popud francouzské církve v roce 2018 po řadě odhalení případů sexuálního obtěžování dětí ve Francii a také v reakci na řadu skandálů v sousedních zemích, zejména v Německu.

Komise mimo jiné navrhla, aby církev zřídila tribunál, který by se přečiny jejích představitelů zabýval. Církev by také měla oběti finančně odškodnit, uvedl Sauvé, a to z majetků jednotlivých útočníků či samotné církve.