Za šíření požárů v Portugalsku mohou žháři i nedostatek hasičů. Byla to apokalypsa, říká svědek

Výjimečný stav platí v celé severní polovině Portugalska a hoří taky v západošpanělské Galícii a Asturii. Tyto oblasti zabírají území velké asi jako celá Česká republika.

Hasiči s požáry bojují už přes dva týdny, nově jim ale práci komplikuje bouře Ophelia. Vítr o rychlosti 90 km/h znovu rozdmýchává některá ohniska.

Nejméně 30 mrtvých při požárech na Pyrenejském poloostrově. Portugalsko vyhlásilo stav veřejné katastrofy Číst článek

Kvůli požáru přišli o své domovy stovky lidí, úřady ale jejich přesný počet neznají. Jeden z vesničanů popsal neštěstí ve své obci agentuře AFP.

„Všechno to trvalo jen tři čtvrtě hodiny. Vypuklo to v dolní části vesnice a pak se to šířilo neuvěřitelnou rychlostí. Nikdy jsem nic takového neviděl. Bylo to jako apokalypsa.“

Oheň ve středním Portugalsku překvapil taky slovenského řidiče kamionu Mariana Vávru. „V momentu, kdy jsem viděl, že ty dvaceti, třicetimetrové plameny jsou 30, 400 metrů ode mě, to už byl doslova děs. Neměl jsem strach jen o sebe, ale i o auto. Ani ten běh by asi už nepomohl,“ řekl Radiožurnálu. Vávra nakonec před plameny uprchl a teď je na cestě domů.

V lesích často začne hořet na několika místech najednou. To naznačuje úmyslné založení požáru. V neděli takto vzniklé ohně zabily čtyři lidi v Galícii. Podezření, že některé ohně způsobili žháři, mají taky portugalské úřady.

Jak ale dodává agentura Reuters, na vině je i hospodářská situace země. Venkované se stěhují do měst a svá venkovská sídla nechají opuštěná. Kromě vybydlených samot komplikuje situaci taky nedostatek hasičů, který způsobily dlouhodobé rozpočtové úspory.