Za ukrajinskou operaci Pavučina bude následovat ruská odveta. Zaměří se na civilní cíle, míní Bříza

Ukrajinská armáda podnikla v neděli nálet bezpilotních letounů na základny strategických letadel v hloubi ruského území. Desítky dronů vylétly z kamionů a zasáhly značnou část ruských bombardérů. „Operace vyslala signál, že Ukrajina není jenom pasivní, nebrání se, ale umí i tyto útoky," říká v pořadu Co se děje se světem Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy v Praze. Co se děje se světem Praha 15:42 6. června 2025

Ukrajina podnikla mimořádnou akci zvanou Pavučina. Podle Ukrajiny útok zasáhl třetinu ruského strategického letectva. Jak tu akci hodnotíte?

Ta akce byla mimořádně úspěšná. Já jsem většinou dalek nějakých podobných proklamací, nicméně tato operace opravdu měla dvojí zásadní dopad. Neoddiskutovatelně psychologický ve vazbě na ukrajinskou morálku, a to jak vojáků, tak obyvatel Ukrajiny, stejně tak na morálku Západu. Ukázala, že Ukrajina je schopná i určitých ofenzivních operací, které mají čistě vojenský charakter, vojenský cíl a opravdu způsobí protivníkovi škody.

Já bych to přirovnal ke Kurské operaci ze srpna loňského roku z hlediska psychologického dopadu. Opět vyslání signálu, že Ukrajina není jenom pasivní, nebrání se, ale umí i tyto útoky. Takže loni to byl Kurský výběžek, letos to je operace Pavučina. Byla mimořádně úspěšná, protože pojďme ozřejmit posluchačům, o co jde.

Na Ukrajinu dnes a denně útočí ruské vzdušné síly. Na Ukrajinu dopadají tři druhy prostředků útočných drony, střely s plochou dráhou letu a balistické rakety. Velká část střel s plochou dráhou letu a část kvazibalistických raket je odpalována z ruského těžkého strategického letectva, to jsou právě ony bombardéry, na které ta akce byla zaměřena.

Čísla. Na Ukrajinu od začátku války dopadlo přes 2500 střel s plochou dráhou letu, velká část odpalovaná právě z těchto letadel. A, to je ještě možná důležitější, jeden z těch typů bombardérů, ono to nikdy nebylo zmíněno, ale já bych to rád popsal, se jmenuje TU22. Je to strategický bombardér nadzvukového charakteru, původně byl vyvinut především proti útokům na těžké svazy letadlových lodí Spojených států amerických.

On je nosičem střely, která se jmenuje CH22, to je kvazibalistická střela. Těch bylo odpáleno kolem 400 a pouze několik desítek bylo zastaveno.

Zatímco střel s plochou dráhou letu z těch 2500 bylo zastaveno protivzdušnou obranou Ukrajiny 2000, tak z těch 400 pouze několik desítek, odhaduje se mezi dvaceti, třiceti kusy.

Ta raketa je mimořádně nebezpečná, má trajektorii, že stoupá po odpálení z toho bombardéru do 45 kilometrů a pak prakticky střemhlav v rychlosti kolem čtyř Machů dopadá na zem, takže je těžko sestřelitelná.

Mimochodem, ona stála za tím zvěrstvem před třemi lety v obchodním centru v Kremenčuku. Ještě k tomu je nepřesná, to je ta její nevýhoda. Má rozptyl několik stovek metrů, takže jednoduše může trefit civilní objekty, takže proto byly tyto strategické bombardéry vybrány jako cíl.

Ruská federace jich kumulativně disponuje do sta kusů, letových jich je kolem 70, takže to není žádné velké číslo. Ony se už nevyrábějí s výjimkou TU160, takže jsou nenahraditelné.

V tuto chvíli máme najisto potvrzeno definitivní zničení 11 bombardérů, ale ještě nedošly satelitní snímky z dalších dvou tří základen, kde bylo útočeno. Vypadá to, že bylo opravdu zničeno kolem dvaceti kusů, takže když ne třetina, tak minimálně dvacet nebo pětadvacet procent.

Čím méně lidí o akci ví, tím lépe

Donald Trump se možná trochu hněvá, že o tom nebyl předem informován. Co myslíte, měl být informován?

V žádném případě. To není otázka proti Donaldu Trumpovi, to je nejdůležitější spojenec, pojďme to znovu zmínit, a je dobře, že Ukrajina s ním nadále pracuje, ona musí přijímat vojenskou pomoc od Spojených států, jinak ta válka by byla úplně v jiné dimenzi, v úplně jiném charakteru. Ukrajina si toho váží, dává to najevo.

Tyto akce se ale jednoduše komunikují jenom s nezbytně nutnými zapojenými lidmi. Ten důvod je jednoduchý, alfou, omegou těchto akcí je moment překvapení a ve chvíli, kdy větší spektrum lidí o akci ví, tak tím je samozřejmě větší pravděpodobnost, že někdy, někde ta akce unikne do éteru předtím, než bude provedena. Ukázalo se, že to bylo dobře, protože ten moment překvapení hrál klíčovou a stěžejní roli.

Na ony letecké základny těžkých bombardovacích svazů, tuším, že právě 4000 kilometrů daleko v onom Irkutsku, to byly dokonce dva pluky, gardové pluky těžkých bombardovacích letadel Ruské federace.

Bylo útočeno celkem běžnými drony, to nebyly žádné sofistikované prostředky, a proto potřebujete mít moment překvapení. Ve chvíli, kdyby to Rusové tušili, tak zapojí rušičky, systémy elektronického boje, a ten útok bude zmařen.

Takže tam to hrálo klíčovou roli, a proto čím méně lidí o tom ví, tím lépe a tím větší pravděpodobnost je, že ta akce se povede, to znamená, není to nic proti prezidentu Trumpovi ani proti Spojeným státům. Je to jenom čistě bezpečnostní opatření.

Ukrajinci, kteří zosnovali akci Pavučina, museli a musejí dobře vědět, že Rusko se pravděpodobně bude mstít, i když zatím je takové ticho ze strany Ruska. Samozřejmě útoky pokračují, ve čtvrtek v noci také útoky dronů a raket na Kyjev. Že bude nějaká odveta, abych nepoužíval to slovo msta, je zřejmé i z toho středečního telefonického rozhovoru Putin – Trump, protože tam to prezident Putin Donaldu Trumpovi řekl. Jaká asi bude odveta?

Já bych ale už ten dnešní (páteční – pozn. red.) noční útok nazval jakousi první částí odvety. Ostatně, když jsem ráno četl Guardian, tak tam tak bylo i přímo komunikováno.

Podívejme se na to, že Ruská federace v noci odpálila 404 dronů, to je obrovské číslo, to je opravdu obrovské číslo, k tomu tuším 44 balistických raket, takže opět raket, které mají nejvyšší průchodnost.

Ten útok byl zaměřen na Kyjev, to se ne tak často děje, a na některé oblasti v západní Ukrajině, plus na Černihiv. Ten útok určitě nebyl malý, určitě nebyl standardní a očividně mířil i na některé civilní cíle, ostatně civilní oběti o tom vypovídají.

Domnívám se, že už toto byla součást odvety, součást odvetné reakce. Ale máte pravdu, já jsem se v týdnu, když jsem byl někde někým zastaven a byl jsem dotázán na operaci Pavučina od běžných občanů na ulici, tak jsem u nich občas viděl skepsi v tom smyslu, že se bojí odvetných opatření Ruské federace, ale to je podle mého názoru špatný přístup.

Ten útok musel být proveden. To je podobně jako odsoudit atentát na Heydricha, protože poté byly civilní oběti ve formě Lidic a Ležáků, to nejde.

Ukrajina je ve válce, bojovat musí a navíc Ruská federace už nemá takovou škálu prostředků, jak ten konflikt eskalovat. Vyzkoušela už prakticky všechno, takže to jediné, co by mohla a co očividně asi opět bude aplikovat, budou útoky na civilní cíle. To znamená psychologická hra, snaha o vystrašení Ukrajiny v tom smyslu, že bude mít hodně civilních obětí.

