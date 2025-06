Za zbrojením Unie je podle Fica uměle vytvořená šílená atmosféra. Slovensko ale zbrojí jako nikdy

Slovenský premiér Robert Fico označil vyzbrojování evropských armád v reakci na válku na Ukrajině za pološílenství. „Zbrojařské firmy potřebovaly vydělat, tak se vytvořila šílená atmosféra,“ nechal se slyšet. Pravda je ale taková, že samotná Ficova vláda zbrojí za víc než 1,8 miliardy eur, konstatuje v úvodu článku slovenský deník SME. Svět ve 20 minutách Praha 22:47 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovensko svůj závazek investovat do obrany minimálně dvě procenta HDP poprvé splnilo teprve vloni (archivní foto) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Investigativní centrum Jána Kuciaka a nadace Zastavme korupci analyzovaly více než 180 vládních nákupů a došly k závěru, že stávající Ficův kabinet už investoval do zbrojení sumu rovnající se třetině investic do obrany za uplynulých dvanáct let.

Na summitu Severoatlantické aliance ve Walesu v roce 2014 se členské státy zavázaly investovat do obrany minimálně 2 procenta svého hrubého domácího produktu, připomíná SME.

Dodává, že Slovensko svůj závazek poprvé splnilo teprve vloni. Přesto jsou zvýšené investice stále málo, myslí si bezpečnostní analytik Matúš Halás.

„Současná úroveň výdajů nestačí, protože ve slovenských ozbrojených silách narostl za poslední dekády podfinancování obrovský investiční dluh. O mnohem horší současné bezpečnostní situaci nemluvě,“ vysvětluje analytik Halás.

Generální tajemník NATO Mark Rutte navíc nedávno navrhl zvýšit obranné výdaje jednotlivých států na 5 procent HDP. Učinil tak v reakci na probíhající válku na Ukrajině a opakovaná varování tajných služeb, že by Rusko mohlo zaútočit na některou z aliančních zemí.

Nákladní auta od Strnada

Největší slovenskou investicí do obrany od roku 2023 do letošního dubna byl podle zjištění Investigativního centra Jána Kuciaka a nadace Zastavme korupci nákup nákladních aut od společnosti Tatra. Ta je v rukou českého zbrojaře Jaroslava Strnada. V přepočtu jde o obchod v hodnotě více než 17 miliard korun.

SME upozorňuje na skutečnost, že v akcionářské struktuře Tatry figuruje firma Quantum Private Equity s vazbami na podnikatele Viktora Jelínka, který má propojení na obžalovaného slovenského oligarchu Norberta Bödöra.

Norbert Bödör je synem Miroslava Bödöra, zakladatele bezpečnostní služby, kterou vlády Směru v minulosti angažovaly v několika státních zakázkách. Norbert Bödör má blízké vztahy s bývalým policejním prezidentem Tiborem Gašparem, stávajícím premiérem Robertem Ficem i ministrem obrany Robertem Kaliňákem.

Bödör je obžalovaný ze zosnování zločinecké skupiny v kauze Očistec a hrozí mu až deset let vězení. V březnu letošního roku byl přitom novináři zachycen na návštěvě úřadu vlády.

Informoval o tom server Aktuality.sk s tím, že na otázky novinářů reagoval premiér Fico invektivy a ministr Kaliňák prohlášením, že se svým bývalým klientem se rád setká i přímo na ministerstvu obrany.

Black Hawk bez soutěže

Jiným významným nákupem Slovenska je objednávka vrtulníků Black Hawk. Stejně jako v případě Tatry jde o nevysoutěženou zakázku.

Strategické investice v oblasti obrany totiž často podléhají výjimce ze zákona o veřejných zakázkách a mohou být uzavírány přímo, tedy bez soutěže a veřejné kontroly. Zakázku na dodávku Black Hawků dostala zadlužená firma ACE Aeronautics, taktéž z portfólia Jaroslava Strnada.

Ačkoliv jsou strategické obranné nákupy bez soutěže možné, Kaliňákův resort porušil zákon, když uzavřel smlouvu s dodavatelem, který nebyl zapsán v registru odhalujícím skutečné vlastníky firem, tvrdí nadační fond Zastavme korupci.

Tryskáče a předražené vozy

Organizace upozorňuje na případ, kdy Slovensko nakoupilo tryskáče v přepočtu za více než miliardu korun od firmy United Wings International se sídlem na Floridě.

Ta měla na svém webu jako evropský kontakt uvedené jméno Dražen Mikašinovič, které po zvýšeném zájmu novinářů ze stránek zmizelo. Člověk stejného jména je přitom pilotem státní letky, konstatuje SME.

Autoři článku si všímají také skutečnosti, že bez soutěže bylo nakoupeno devět víceúčelových taktických vozidel od tří firem. Údajně z důvodu testování. Cena jednoho vozu přitom vyšla na více než trojnásobek sumy, kterou výrobce deklaroval v roce 2018 při předváděcí akci.

Bez státní zbrojovky a dokumentů

Ve všech zmíněných nákupech přitom povážlivě zaostává státní zbrojovka Konštrukta – Defence. Od roku 2023 získala jen tři drobné zakázky na náhradní díly a opravu bojové techniky, a zaznamenala tak meziroční pokles o 98 procent.

Novináři při analýze obranných smluv identifikovali celkem 25 dokumentů, ve kterých Akademie ozbrojených sil Milana Rastislava Štefánika nezveřejnila jména úspěšných dodavatelů.

Zákon o veřejných zakázkách to sice umožňuje, podle mluvčího Úřadu pro veřejné zakázky Michala Dzurjanina ale zadavatel musí umět vysvětlit důvod takového postupu. Akademie ozbrojených sil v tomto případě argumentuje ohrožením hospodářské soutěže, uzavírá slovenský deník SME.

