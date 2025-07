‚Zabila ho střepina přímo do srdce.‘ Gaza se vzpamatovává ze zničení kostela Izraelci

Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyjádřil lítost nad zabitím tří křesťanů v Gaze. Zemřeli ve čtvrtek v kostele Svaté rodiny, který zasáhli Izraelci. Armáda uvedla, že šlo o zbloudilý šrapnel. Svými střelami údajně nikdy nemíří na náboženské objekty. Boulus Azzám, který v době útoku zrovna kostel opouštěl, popisuje pro Radiožurnál, co viděl. Od stálého zpravodaje Gaza/Tel Aviv 14:04 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řeckoortodoxní arcibiskup Alexios žehná v kostele svatého Porfýria v Gaze tělům ředitelky zdejší školy Fúmíje Ajjádové a člena ostrahy kostela Saada Salámeho | Foto: Dawoud Abu Alkas | Zdroj: Reuters

V historickém kostele svatého Porfýria v centru Gazy se koná smuteční mše, řeckoortodoxní arcibiskup Alexios žehná vystaveným tělům dlouholeté ředitelky zdejší školy Fúmíje Ajjádové a člena ostrahy kostela Saada Salámeho. Třetí obětí je Nadžwa Abú Daúdová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Dvě starší paní zabily úlomky zdiva, mladého muže usmrtil zásah střepiny přímo do srdce,“ popisuje Boulus Azzám z Gazy. Mluvil s ním zpravodaj Štěpán Macháček

„Gazané si už konečně zaslouží nadechnout se vůně míru a klidu. Každý na světě, komu má na srdci lidská práva, by se měl tomuto útlaku postavit. Měl by se postavit vojenské mašinerii, která nerozlišuje mezi civilními a vojenskými cíli a bombarduje úplně všechno,“ říká Músa Ajád, jeden z příslušníků křesťanské menšiny v Gaze.

Jak pravoslavný kostel svatého Porfýria, tak katolický chrám Svaté Rodiny, který střela ve čtvrtek zasáhla, slouží po celou dobu války také jako bezpečné útočiště pro stovky lidí - křesťanů, muslimů i bezvěrců.

‚Zásah střepiny do srdce‘

V kostele přebývá také Boulus Azzám, se kterým jsem se telefonicky do Gazy spojil: „V době útoku jsem akorát kostel opouštěl. Odváděl jsem svou tetu do nemocnice, je zraněná z předchozích úderů. Dvě starší paní zabily úlomky zdiva, mladého muže usmrtil zásah střepiny přímo do srdce.“

Boulus a další svědkové události říkají, že útočil izraelský dron. Izraelská armáda ale tvrdí, že kostel zasáhla zbloudilá střepina z tankové střely. Budova kostela dostala zásah těsně vedle velkého kamenného kříže v průčelí.

„Během války zemřelo už 25 křesťanů. To je vysoké číslo vzhledem k tomu, že celkový počet křesťanů v Gaze nepřesahuje 500. Přes 100 dalších našich lidí utrpělo zranění,“ přibližuje Boulus.

Podle jeho počtů tak izraelské bombardování zabilo mezi křesťany poměrně dvakrát tolik lidí než mezi obyvateli Gazy celkově.

„Dostali jsme telefonické výzvy od izraelské armády, abychom opustili město Gazu a odešli do tak zvané humanitární zóny Mawásí. Křesťané ale odmítají odejít. Potřebují být spolu. Nemají žádné jiné místo, kam jít,“ upozorňuje Boulus.

Humanitární situace podle něj stále klesá na další dno. Lidé v dříve bohatém městě skutečně nemají co jíst. Humanitární pomoc do města Gazy nedosáhne.

„Dneska jsem viděl paní, která upadla na zem, protože nebyla schopná stát na vlastních nohou. Vidím to ve tvářích lidí, jsou vyhublí a zesláblí. Kilo mouky stojí 100 šekelů. Kilo cukru 250,“ vypočítává. To je v přepočtu 600 korun za kilo mouky a 1500 korun za kilo cukru. Ceny na černém trhu prý málokdo může zaplatit.

Nebezpečí smrti číhá na každém rohu a nedá se mu prý vyhnout. „Když chce izraelská armáda nějakou konkrétní osobu zabít, tak nebere ohledy. Prostě na něj pošle raketu. To se stalo nedávno v oblasti Rimál kousek odtud. Osmnáct lidí tam zemřelo jen proto, že se Izraelci snažili zabít jednoho konkrétního člověka,“ říká Boulus Azzám, křesťanský Palestinec z města Gazy.