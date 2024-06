Zabila okolo 30 000 lidí. Viníci Duterteho drogové války na Filipínách stále nenesou odpovědnost

Protidrogová válka bývalého filipínského prezidenta Rodriga Duterteho spustila v roce 2016 vlny zabíjení civilistů. Stalo se tak poté, co slíbil beztrestnost policii za zabíjení uživatelů drog a obchodníků s nimi. Od jeho odchodu z postu se počet vražd zmenšil, ale násilí a beztrestnost si v zemi drží znepokojivou pozici a chybí snaha vraždění odčinit. To se může změnit. Některé případy zkoumá Mezinárodní trestní soud, uvádí The New York Times.

Manila 13:13 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít