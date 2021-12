Porota v USA shledala vinnou expolicistku, která si spletla zbraň s taserem a zastřelila černocha

Porota v americkém státě Minnesota ve čtvrtek shledala bývalou policistku Kimberly Potterovou, která v dubnu při silniční kontrole zastřelila mladého černocha Daunteho Wrighta, vinnou ze zabití v obou bodech obžaloby. Potterová při zákroku omylem použila pistoli místo elektrického paralyzéru. Výše trestu by měla být oznámena 18. února, informovaly zahraniční agentury. Minneapolis 23:19 23. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expolicistka Kimberly Potterová u soudu | Zdroj: Reuters

Dvanáctičlenná porota shledala 49letou Potterovou vinnou ze zabití prvního a druhého stupně. Agentura AP píše, že závažnější z bodů obžaloby se podle zákona v Minnesotě pojí s přibližně sedmiletým trestem odnětí svobody. Prokurátoři ale uvedli, že budou usilovat o delší trest.

Soudkyně Regina Chuová nařídila vzít bývalou policistku do vazby bez možnosti kauce.

Potterová, která u soudu řekla, že nikoho nechtěla zranit“, při oznámení verdiktu podle AP hleděla k zemi, takže její reakce nebyla zřejmá.

Běloška Potterová sloužila u policejního sboru 26 let. V dubnu byla součástí hlídky, která zastavila 20letého černocha Wrighta, protože měl na zpětném zrcátku zavěšený osvěžovač vzduchu. To místní zákony zakazují kvůli obavám, že by takové předměty mohly bránit řidičům ve výhledu z auta. Jeho vozidlo mělo rovněž prošlou registraci.

Strážci zákona zanedlouho zjistili, že je na Wrighta vydán zatykač kvůli menšímu přestupku, a snažili se ho proto zadržet. Wright se při zatýkání jednomu z policistů vykroutil, znovu nasedl do auta a chystal se ujet. Na záznamu z kamery na uniformě Potterové je slyšet, že policistka podezřelého varuje, že proti němu použije taser a následně zazní výstřel, který zasáhl Wrighta do hrudi. „Vzala jsem sakra špatnou zbraň,“ řekla pak Potterová. „Půjdu do vězení,“ dodala.

Nebyl to úmysl

Základní fakta o incidentu nebyly podle agentury Reuters vzhledem k záznamu z kamery zásadnějším předmětem sporu. Žalobci i obhájci se shodli, že Potterová omylem vytáhla špatnou zbraň a nikdy neměla v úmyslu Wrighta zabít.

Sporné bylo, zda porota shledá její činy jako neuvážené a splňující právní definici zabití, nebo zda incident vyhodnotí jako tragickou chybu, za níž expolicistka neponese trestní odpovědnost.

V průběhu soudního procesu prokurátoři zdůrazňovali, že vzhledem ke zkušenostem byla chyba neobhajitelná. Uvedli, že Potterová ignorovala svůj výcvik, který zahrnoval nedávné kurzy specifické pro používání taseru, a vědomě a nepřiměřeně riskovala při použití jakékoli zbraně proti neozbrojenému Wrightovi.

Právníci Potterové uvedli, že Wright odporoval při zatýkání, což podle nich vytvořilo nebezpečnou situaci a ospravedlnilo policistčino použití síly. Ačkoliv uznali, že udělala chybu, uvedli že její činy nebyly trestné, protože si myslela, že používá taser, a nevěděla, že vytáhla pistoli.

Dubnový incident zažehl v Minneapolisu několikadenní protesty, došlo k němu totiž jen několik kilometrů od soudní síně, v níž se právě konalo líčení s bývalým policistou Derekem Chauvinem. Ten byl tehdy souzen za loňský květnový tvrdý zákrok proti černochovi Georgovi Floydovi. Soud jej později poslal na více než 22 let do vězení za vraždu.

Floydova smrt z loňského května spustila obrovské demonstrace ve stovkách amerických měst i jinde ve světě namířené proti systémovému rasismu a policejní brutalitě. Soud s Chauvinem byl jedním z nejsledovanějších procesů posledních let, Wrightova smrt přímo v jeho dějišti proto v rozjitřené atmosféře silně rezonovala.