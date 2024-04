Začal se houpat lustr, v koupelně popadala kosmetika, popisuje reportérka zemětřesení na Tchaj-wanu

V noci na středu zasáhlo Tchaj-wan zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy škály. Vyžádalo si nejméně devět mrtvých a více než 1000 zraněných. Podle místních úřadů to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 25 let. Nejvíce bylo zasaženo město Chua-lien na východě ostrova. Přírodní živel na Tchaj-wanu zažila i reportérka Radiožurnálu, která popsala okamžiky, kdy se země začala třást, a co následovalo.

