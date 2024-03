Začaly ruské prezidentské volby. Putin, který zemi vede už 24 let, má vítězství jisté, píší média

Na ruském Dálném východě se ve čtvrtek večer SEČ otevřely volební místnosti a v zemi oficiálně začaly prezidentské volby, které podle všeobecného očekávání zajistí současné hlavě státu Vladimiru Putinovi dalších šest let v Kremlu. Vzhledem k tomu, že většina potenciálních opozičních kandidátů je buď mrtvá, uvězněná, v exilu nebo jim úřady znemožnily kandidovat, je vítězství Putina téměř jisté, napsala stanice CNN. Moskva 22:15 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby tentokrát trvají tři dny - od pátku do neděle | Foto: Sergey Pivovarov | Zdroj: Reuters

Volby tentokrát trvají tři dny - od pátku do neděle. Volební místnosti se v Rusku otevírají v 8.00 místního času. Nejdříve se tak stalo na Kamčatce a na Čukotce na Dálném východě, vzhledem k časovému posunu to bylo ve čtvrtek ve 21.00 SEČ.

Naděždin potřetí neuspěl s odvoláním proti vyřazení z voleb. ‚Nesmířím se s odmítnutím,‘ nechal se slyšet Číst článek

Volby v Rusku skončí v neděli v Kaliningradské oblasti ve 20.00 místního času, tedy v 19.00 SEČ. První informace o průběžných výsledcích se čekají brzy po uzavření volebních místností a předběžné výsledky má ústřední volební komise oznámit v pondělí.

V odlehlých oblastech začalo už dříve předčasné hlasování. Podobně jako na okupovaných ukrajinských územích, kde Moskva rovněž vypsala prezidentské volby. Kyjev toto hlasování označil za nezákonné a neplatné a spojence vyzval, aby výsledky neuznali.

Podle agentury AP lidé na okupovaných územích hlasují pod nátlakem a podle některých svědectví i pod hrozbou použití zbraně. V některých ruských regionech lze hlasovat elektronicky, podle ruských opozičních představitelů ale tato možnost dává režimu větší prostor falšovat výsledky.

24 let u moci

Jedenasedmdesátiletý Putin je u moci 24 let a další zvolení prodlouží jeho vládu nejméně do roku 2030. Vzhledem k několik let starým ústavním změnám se poté bude moci o prezidentský post ucházet znovu. Kreml postupným zpřísňováním režimu i pomocí zákonů, které zavedly dlouhé tresty vězení mimo jiné za kritiku ruské invaze na Ukrajině, téměř úplně umlčel kritické hlasy v zemi.

Ústřední volební komise schválila pouze tři další kandidáty, jejichž funkcí je podle analytiků vytvořit zdání konkurence. Jde o komunistu a poslance Státní dumy Nikolaje Charitonova, místopředsedu Státní dumy Vladislava Davankova z mladé strany Noví lidé, která je kvůli své podpoře války na Ukrajině na sankčním seznamu Evropské unie, a Leonida Sluckého, předsedu nacionalistické Liberálně demokratické strany.

Další dva zájemci o kandidaturu, bývalý poslanec Boris Naděždin a novinářka Jekatěrina Duncovová, kteří vyzvali k ukončení ruské války na Ukrajině, nebyli k volbám připuštěni.

Ani u nich se ale nepředpokládalo, že by mohli Putinovy vyhlídky na vítězství ohrozit. Volby se konají krátce po smrti Alexeje Navalného, nejvážnějšího Putinova oponenta, jenž zemřel v únoru za nevyjasněných okolností v ruském vězení za polárním kruhem.